Barineses ante campaña electoral: lo que no hicieron en años lo quieren hacer en un mes

Una atípica contienda electoral que se mezclará con la festividad decembrina, año nuevo y día de los Reyes Magos, vivirá Barinas en los próximos 16 días, de cara a la repetición de las elecciones para elegir el gobernador de la entidad, proceso pautado para el 9 de enero de 2021.

Actos púbicos que se «disfrazan de gestión gubernamental» y la presencia de altos funcionarios del tren ministerial del gobierno de Nicolás Maduro caracterizan la oferta de Jorge Arreaza, abanderado del Gran Polo Patriótico.

En paralelo, se desarrolla la gira por los pueblos y contacto cara a cara de Sergio Garrido, representante por la Mesa de la Unidad Democrática.

Ambos se medirán en el terreno y en las urnas, luego que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo pública una una polémica sentencia con la cual ordenó repetir las elecciones a gobernador en el estado Barinas, y admitió la inhabilitación política, por parte de la Contraloría General de la República, de Freddy Superlano, candidato de Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Si bien, Caludio Fermín, por la Alianza Democrática y otras organizaciones partidistas, junto a Adolfo Superlano, por el partido Min-Unidad, son los otros aspirantes, en toda la entidad llanera se habla de la polarización entre el chavismo y la coalición opositora.

Estas dos fórmulas captan la atención del barinés que entre compras, celebraciones navideñas y las tradiciones de fin de año, no deja de opinar en cualquier esquina sobre el evento electoral, donde 607.642 ciudadanos inscritos pueden ejercer el derecho al sufragio en una región con más de un millón de habitantes distribuidos en 12 municipios.

Sin bloqueos ni sanciones

Un desfile de aeronaves, gandolas, camionetas y carros de lujo se ven a diario tanto en la ciudad de Barinas como en los municipios foráneos de la entidad.

Desde promesas como la construcción de un puente sobre el río Anaro, en el municipio Pedraza (Oeste), como la entrega de créditos a comerciantes y productores agropecuarios forma parte de la oferta que viene desplegando el sector oficialista.

Es muy común ver estos días en las calles del centro de la ciudad capital y en sectores populares, camiones habilitados para vender medicamentos; al tiempo que en otras dependencias gubernamentales, como la sede del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, Ipasme, llegan varias gandolas cargadas de línea blanca para ser entregadas a miembros de las llamadas Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, UBCh, de acuerdo a fuentes que pidieron mantener sus nombres en reserva..

«La gente está impresionada, por arte de magia una vez se supo quien era el candidato que remplazaría al derrotado Argenis Chávez, toda la plana mayor del Ejecutivo Nacional se mudó a Barinas y, en un abrir y cerrar de ojos, acá ya no hay bloqueo ni sanciones”, criticó Freddy Quintero, docente jubilado de 53 años.

“Lo que no hicieron en los últimos 22 años lo intentan hacer en un mes. Sin embargo, la mayoría en esta tierra está clara: esta burbuja es solo hasta el 9 de enero, están acá porque perdieron y vienen a ejecutar un plan de control de daños que evite la victoria de la MUD no sea tan contundente”, añadió Quintero, quien afirma no estar en las filas de ninguna institución proselitista.

Más unificados

“Las fuerzas leales a Chávez vamos con todo el 9 de enero a demostrarle a la derecha de Barinas y Venezuela que este territorio es rojo”, dijo Roberto Valero, carpintero de 37 años y simpatizante del PSUV.

“Después de la designación de Arreaza estamos más unificados y animados a transformar a Barinas, nuestro candidato está recogiendo en cada asamblea las principales necesidades y muchas de esa problemática ya se está resolviendo”.

Primer día de campaña

El primer día en la agenda de la campaña del chavismo, inicia con una misa de aguinaldo en la iglesia Corazón de Jesús a las 05:30 de la madrugada y, luego, en horas de la tarde una caminata que encabezarán el candidato Arreaza y los diputados, Iris Varela y Diosdado Cabello en zona baja de la ciudad de Barinas.

Por su parte, en el comando de las fuerzas opositoras destaca un desayuno con los periodistas a las 08:00 a.m., una reunión con los comerciantes y tres asambleas a realizare en el municipio Bolivar y la capital barinesa.