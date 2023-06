La Comisión Nacional de Primaria solicitó una reunión de la comisión conjunta con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para definir la asistencia técnica o no del ente comicial al proceso de primarias.

El tema genera desacuerdos por cuanto algunos candidatos como María Corina Machado continúan rechazando cualquier intervención del CNE en el proceso ciudadano, mientras que otros como Henrique Capriles la avalan por considerarla necesaria a pesar de la desconfianza. Otros como Freddy Superlano de Voluntad Popular (VP) expresan que apoyarán cualquier decisión que tome la Comisión al respecto y llamarán a la participación

¿Quiénes rechazan la asistencia del CNE?

De 13 candidatos que confirmaron que se inscribirán ante la Comisión Nacional, hasta ahora tres han alzado su voz contra la asistencia técnica del CNE para las primarias.

Desde que la Plataforma Unitaria Democrática acordó en junio de 2022 que la vía para escoger al candidato presidencial de la oposición mayoritaria para 2024 eran las primarias, los dirigentes de Vente Venezuela, María Corina Machado, de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano y de la Causa R, Andrés Velásquez advirtieron que, a diferencia del proceso de 2012, el CNE no debía intervenir dada su parcialidad manifiesta a favor del Ejecutivo.

Uno de los argumentos es el resguardo a la identidad de los electores que participen. Los aspirantes a Miraflores alertan que el gobierno nacional puede usar las listas de los votantes con fines de persecución política como ocurrió entre 2003 y 2004 con la llamada «lista Tascón» que reveló quiénes firmaron a favor de convocar un referendo revocatorio contra el para entonces presidente Hugo Chávez. Las identidades fueron usadas para despidos injustificados y discriminación.

Al conocer la solicitud de la Comisión al CNE, tanto Machado como Velásquez ratificaron su desacuerdo. A través de la cuenta de Twitter de Vente Venezuela, el dirigente Perkins Rocha instó a la Comisión presidida por Jesús María Casal a aclarar en qué consiste dicha asistencia técnica y cómo se le garantizará a los venezolanos el resguardo a su identidad.

«El presidente de la Comisión justificó la asistencia del CNE en intervenciones públicas con el argumento de que unas primarias realizadas de esta manera, nos permitirá conocer el sistema electoral que usaremos en 2024. ¿Acaso cree el señor Casal que los venezolanos no conocemos a cabalidad un sistema perverso que durante 20 años ha burlado nuestra decisión ciudadana? ¿O es que desean vendernos las bondades del actual CNE chavista?», fustigó Rocha.

Vente Venezuela también pide que se pospongan las postulaciones de candidatos a las primarias que iniciaron este 5 de junio y se extenderán hasta el 23 de junio hasta aclarar al país cuáles son las condiciones técnicas.

Voy a insistir: la primaria en manos del CNE, disminuirá el número de participantes. La primaria es una política de reto, de desafío a la dictadura, por tanto es un contrasentido ponerlas en manos de Maduro.

Luego no salgan a llorar por todas las consecuencias que ello implica. — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) June 4, 2023

¿Quiénes avalan apoyo?

El CNE ha dicho que el uso del sistema automatizado no puede prescindir de las captahuellas, aun así expertos electorales y la Comisión han asegurado que el poder político no puede tener acceso a la identidad de los votantes sin autorización de la instancia. Una opción, por ejemplo, es implementar claves compartidas para que el CNE no pueda acceder a los datos de los electores contenidos en las máquinas de votación sin autorización de la Comisión Nacional de Primaria.

Los candidatos a la primaria por Primero Justicia (PJ) Henrique Capriles y el independiente Benjamín Rausseo apoyan la solicitud de apoyo al ente comicial. El primero pone énfasis en el uso de los centros de votación del CNE para garantizar el mayor número de puntos para la elección primaria, especialmente en zonas de difícil acceso y barriadas populares.

Capriles también desestima el temor a las captahuellas, porque asegura que los venezolanos exigen un cambio y hace tiempo que perdieron el miedo a expresarlo públicamente, especialmente en el caso de los trabajadores del Estado que salen a las calles a exigir mejores sueldos y condiciones.

«Exponemos nuestra preferencia a que el proceso se ejecute con el apoyo técnico integral del CNE, de forma de contar con los centros electorales y la tecnología propia de una elección presidencial, que es para lo que nos preparamos con nuestra primaria del próximo 22 de octubre» ha señalado Rausseo, quien dice confiar en que la Comisión de Primaria buscará las mejores condiciones para realizar la contienda interna.

El candidato de Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas señaló a Efecto Cocuyo al principio que prefería la no asistencia técnica del CNE en la primaria que a su juicio debía ser manual, pero que respetará la decisión final de la Comisión «sea cual sea», al respecto y que igualmente se postulará. Pide no caer en «radicalismos» porque entre otras cosas, se necesita el Registro Electoral que maneja el organismo porque llevaría mucho tiempo armar uno propio para las primarias.

El gobernador del Zulia y máximo dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales no ha anunciado que se postulará a las primarias, pero está de acuerdo con que el proceso cuente con el apoyo del CNE.

«Si yo digo que no voy con ese CNE, ¿con cuál voy a ir entonces para las presidenciales? No puedo negar el sistema automatizado que me hizo gobernador y nos permitió ganar en Barinas, donde se repitieron las elecciones. Si decimos eso es porque no queremos ir a las presidenciales, y eso es delicado», manifestó en rueda de prensa el 11 de mayo.

Los ni ni

Pasado el tiempo, Solórzano ha suavizado un poco su postura. Del no rotundo ha pasado a pedir que las primarias sea un proceso controlado por los ciudadanos y que la Comisión explique cuáles son los mecanismos para proteger la identidad de los electores, si se opta por la asistencia técnica del CNE.

Pese a que dirigentes como Juan Guaidó se oponen, el candidato de VP, Freddy Superlano señala que le es «indiferente» si interviene el CNE o no en la contienda, desde el punto de vista técnico y que su postulación no depende de esa decisión ni su llamado al voto. Al igual que Rosales recuerda que con el Poder Electoral actual se ganó la gobernación de Barinas dos veces.

Respeto a lo que decida la Comisión de Primaria también ha expresado el abanderado de Acción Democrática (AD)

«Si la mayoría decide que, con el apoyo técnico del CNE, nosotros vamos a participar. Si la mayoría decide que, sin el apoyo técnico del CNE, nosotros también vamos a participar. Yo creo que nosotros no podemos poner aristas al proceso de primarias.» dijo en una entrevista reciente.

La candidata Tamara Adrián de Unidos por la Dignidad no se opone, pero cree que se deben definir las condiciones de esa asistencia técnica y de las capacidades que tenga la Comisión Nacional.

«Yo con mucho respeto les pido que le bajen dos, que respetemos a la Comisión de Primarias y lo más importante, que respetemos a todos los venezolanos para que estas primarias nos salgan bien y sean el punto de partida hacia la democracia y hacia la libertad», instó el candidato de Copei a la primaria, Roberto Henríquez, a propósito de la polémica con la participación del CNE en el proceso.

El dirigente copeyano no deja de pedir protección a la identidad del elector y que el voto sea transparente y confiable.