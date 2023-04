Capriles desestima dilema de captahuellas en las primarias: La gente ya no tiene miedo

En la ronda de consultas con los precandidatos presidenciales sobre la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comisión Nacional de la Primaria se reunió este 27 de abril con el abanderado de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles.

El exgobernador de Miranda expresó su respaldo al proceso y al trabajo que viene realizando la Comisión, presidida por el abogado Jesús María Casal, que debe decidir si hace la primaria con o sin la intervención del Poder Electoral en cuanto al uso del sistema automatizado, padrón electoral y centros de votación.

El 18 de abril, el CNE respondió a la Comisión que no puede prescindir de las captahuellas en caso de que se usen las máquinas de votación. También desestimó abrir jornadas de inscripción y actualización del Registro Electoral de cara a la primaria, por tratarse de una parcialidad política, argumentos cuestionados por la instancia.

Sin miedo a las captahuellas

Capriles restó importancia a la polémica en torno al uso de las captahuellas en el proceso de votación de la primaria, por cuanto advirtió, «no es la misma Venezuela de la lista Tascón», la gente, afirmó, está «hastiada» y no tiene miedo a expresar que quiere un cambio. Subrayó que las matrices de opinión sobre el peligro de las captahuellas promovidas tanto por sectores del gobierno como de la oposición son «potes de humo».

«Esta no es la Venezuela de la lista Tascón. Pregúntenle a un empleado público, a un maestro que está en la calle si él sale a luchar por sus justas reivindicaciones, temiendo que lo retraten como opositor, aquí la gente ha perdido demasiado. En el año 2016 (petición de referendo revocatorio) la gente firmó frente a las cámaras de televisión, nombre, apellido, huella ¿y la gente tenía algún temor? la gente que le han quitado tanto, ese era otro país y ya no existe», sostuvo.

Otros precandidatos presidenciales como María Corina Machado y Delsa Solórzano se oponen a cualquier intervención del CNE en la primaria para resguardar la identidad de los electores que participen y que sus datos no sean usados para persecuciones políticas.

Capriles recordó que lo importante de la primaria es lograr que la oposición salga más fortalecida para 2024 y no más dividida; y que se convierta en una opción real de triunfo para recuperar el país. Insistió en que no es una lucha interna por ver quién derrota a quién.

Pide escuchar a rectores Picón y Márquez

A la salida del encuentro con los miembros de la Comisión en Altamira, Caracas, también indicó que es importante disponer de los centros de votación para procesos nacionales en la primeria para que la gente tenga dónde votar en todo el país. Se preguntó qué tan garantizado estaría un proceso que se celebre, «votando en una plaza» y él mismo respondió que sería «vulnerable».

«No se trata de que esté de acuerdo o no, con esto o aquello, sino de que escuchemos al rector (Roberto) Picón o al rector (Enrique) Márquez qué significa la utilización de toda la logística electoral que pertenece al pueblo venezolano. Debemos convertir la primaria en el paso antes de la elección presidencial, en la medida que se parezca más a la elección presidencial será con mayor participación y permitirá que la oposición salga fortalecida de cara a lo que nos interesa, el cambio político y social», dijo.

Señaló que los precandidatos no van a tomar decisiones por la comisión y que esta debe hacerlo sin presiones ni chantajes y que en su caso fue a dar apoyo a «gente honorable que trabaja ad honorem».

Indicó que es muy importante que los aspirantes a candidato unitario de la oposición puedan hacer debates y presentar sus propuestas a la gente.

Insistir en la negociación

A propósito de la conferencia internacional sobre Venezuela realizada en Colombia, Capriles reiteró que se debe insistir en la negociación entre el gobierno y la oposición de cara a las presidenciales para que se respeten las reglas e instó al gobierno de Nicolás Maduro a entender que a medida que se establezcan acuerdos y se cumplan, se levantarán las sanciones internacionales que han servido como mecanismo de presión.

«Aquí hay un problema grave de recursos económicos y se ha dicho claramente cómo se empieza a resolver. La pelota está en la cancha de Maduro, no en la del gobierno colombiano ni de otros países. Venezuela debe ser de los pocos países en el mundo donde no hay un cronograma electoral, aquí nadie sabe cuándo serán las elecciones, ¿eso es democrático?», expresó.

Recalcó que a pesar de los obstáculos seguirán en la ruta de promover acuerdos y en la vía electoral porque es la única manera de salir de la crisis y lograr el desarrollo económico del país.

«Hay que ganar por nocaut en 2024 y están dadas las condiciones, a una dictadura no la vamos a sacar por margen estrecho y estos años nos han dado ese aprendizaje. En 2024 hay una posibilidad de cambio y no la vamos a perder», advirtió.

Solidario con Guaidó

Por último, Capriles expresó su solidaridad con el también precandidato presidencial de Voluntad Popular, Juan Guaidó quien fuera expulsado de Colombia en el contexto de la conferencia internacional, convocada por el presidente Gustavo Petro en Bogotá.

«Solidario con Guaidó y su familia, en lo humano, ningún venezolano debe ser presionado para salir de su país, desde el punto de vista político saben cuál es mi posición. No me meto en los temas de política de otros países, lo que uno ve por los medios no gusta. Le pediría a Colombia que si en el tema venezolano ellos están dispuestos ayudar a encontrar una solución a la crisis, bienvenida sea, a Colombia le conviene que Venezuela supere su crisis como le conviene a Brasil y otros países de la región», afirmó.