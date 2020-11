Asamblea Nacional repudia deportación de 16 niños de Trinidad y Tobago y exige búsqueda en el mar

La deportación de 16 niños por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago el pasado 22 de noviembre y el hecho de que fueran embarcados en botes sin condiciones de seguridad hacia Venezuela, fueron repudiados por los diputados de la Asamblea Nacional (AN), en sesión ordinaria de este martes.

La plenaria aprobó una investigación sobre el hecho pero también exigió que la Armada venezolana despliegue un operativo de búsqueda y rescate en alta mar. Advirtieron que hasta los momentos se desconoce el paradero de los 16 niños, entre los que hay pequeños y adolescentes, acompañados por un grupo de adultos. Hacen responsables al gobierno de la isla de la integridad física y emocional de estos venezolanos y piden a la comunidad internacional actuar.

“A todos como venezolanos nos debe llamar esta dolorosa situación, en un momento de tragedia nacional, 48 horas tienen desaparecidos, 29 personas en alta mar. El gobierno trinitario cometió esta acción a pesar de que un juez ordenara detener tal acto de atrocidad, nos hemos comunicado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha expresado mucha preocupación, con el Parlamento de Trinidad y Tobago, nos comunicamos con nuestro representante en la OEA para denunciar esta situación”, expresó el presidente de la AN y del Gobierno interino, Juan Guaidó.

“No hay justificación”

El líder opositor recalcó que no hay justificación alguna para tratar de esa forma a niños inocentes, algunos de los cuales fueron separados de sus padres, residentes en la isla de manera legal. Cuestionó con severidad que mientras se denunciaba la desaparición de los niños este lunes 23 de noviembre, la administración de Nicolás Maduro guardara silencio e incluso celebrara un cumpleaños presidencial en Miraflores.

“No hay justificación para tratar de esa forma a unas criaturas, mientras el dictador bailaba en irrespeto a la preocupación de los venezolanos por la vida de los niños, no hubo un alerta a la Armada para el patrullaje ni rescate. Nuestra gente requiere justicia y protección y las autoridades de Trinidad y Tobago deben dar respuesta (…) Solo un dictador salvaje celebra en situaciones precarias para los venezolanos y la desaparición de 16 niños“, fustigó.

Llama a que se apliquen los instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los migrantes y refugiados y reclamó respeto para la dignidad de todos los que huyen de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

“¿La Convención de los Derechos del Niño y la Responsabilidad de proteger son letra muerta o se aplican y se respetan? Exigimos al mundo entero el acompañamiento para salvaguardar a nuestros hombres y mujeres fuera de Venezuela”, agrega.

Aguas peligrosas

Pese a que ya habían emprendido el viaje por mar, este lunes 23 de noviembre la Corte Suprema del país caribeño ordenó a la Fuerza de Defensa devolver a la isla a los 16 niños venezolanos deportados.

El diputado Omar González aseguraba la noche de este lunes que fueron hallados en el estado Delta Amacuro, mientras que el representante del Gobierno interino para la crisis de migrantes y refugiados ante la OEA, David Smolansky dijo este martes que varios padres lograron comunicarse con las personas en el peñero, quienes habrían indicado que estaban de regreso a Trinidad y Tobago.

Los diputados también expresaron su preocupación por el hecho de que la ruta marítima empleada para devolver al grupo de venezolanos es usada por grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

“Trinidad y Tobago no cumplió con el principio de la no devolución, ese país viola DDHH, no se aplicó el interés superior, que es garantizar a los niños todos sus derechos. Nos sorprende el silencio de las autoridades competentes, exigimos que se garanticen los DDHH de los niños venezolanos y acciones inmediatas para proteger a los niños, es obligación de todos los Estados firmantes de la Convención de los Derechos del Niño. Sentimos gran dolor por la forma como esos niños fueron tratados y condenamos tales acciones», exclamó la diputada Karim Salanova.

El diputado Robert Alcalá pide al Gobierno interino que aparte de abrir una investigación se hagan gestiones para lograr una lista de venezolanos detenidos, algunos arbitrariamente, en Trinidad y Tobago y buscar soluciones a su situación, con el apoyo de países que tienen relaciones con la isla. Recordó que aparte de este grupo de venezolanos hay más de 100 desaparecidos que han partidos desde Güiria en el estado Sucre hacia ese país y otros en la ruta desde Falcón hacia las Antillas Holandesas y no se les ha dado respuesta a sus familiares.

Los parlamentarios estiman que solo en Trinidad y Tobago hay más de 40 mil venezolanos que han emigrado en los últimos años.