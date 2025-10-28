AN declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago: “Es una basura de gobierno”, dice Jorge Rodríguez 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo con el que declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su posición “guerrerista, arrastrada y entreguista”, al apoyar el despliegue militar de Estados Unidos en amenaza a la integridad territorial de Venezuela.

La mayoría del chavismo en el Parlamento con apoyo de la Alianza Democrática también apoyó y aplaudió la decisión de la administración de Nicolás Maduro de suspender acuerdos de gas con el país vecino como una cuestión de “dignidad”.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, señaló a la primera ministra trinitense de “arrastrarse como gusano” ante EEUU al poner a su disposición el territorio de su país para ejercicios del ejército estadounidense y prestarse para un potencial ataque en suelo venezolano.

Añadió igualmente que la postura de la alta funcionaria a favor del aniquilamiento de tripulantes de las lanchas que circulen por el Caribe no tiene nada que envidiarle al “desprecio por la vida” del gobernante de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Apoyamos de manera unánime la denuncia del presidente Maduro sobre el acuerdo con Trinidad y Tobago. Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago pero es un gobierno deleznable, es una basura de gobierno, esa señora está permitiendo que EEUU actúe contra Venezuela. Haremos todas las gestiones necesarias para que Venezuela sea respetada, no podemos mantener un acuerdo que favorece a Trinidad y Tobago cuando es un gobierno deleznable”, fustigo Rodríguez en un derecho de palabra.

El también jefe de las negociaciones de Miraflores aseguró que en caso de una agresión militar externa defenderá con sus vidas, las vidas de todos los venezolanos, sin distinciones.

“Dicen que no necesitan (Trinidad y Tobago) el gas de Venezuela, vamos a ver cuando el ratón (resaca) aparezca si no lo necesitan”, advirtió.

«Da licencia a la CIA y al Comando Sur»

La diputada Iris Varela (Psuv) fue la encargada de presentar el acuerdo contra la primera ministra trinitense, durante la plenaria de este martes 28 de octubre. En el texto se señala a Persad-Bissessar de formar parte de un plan sistemático para atentar contra la soberanía y la paz de Venezuela.

“Ha adoptado una postura guerrerista al dar licencia amplia a la CIA y al Comando Sur para operaciones en territorio de Trinidad y Tobago, lo que constituye una grave amenaza”, leyó Varela.

El diputado José Brito intervino por la Alianza Democrática para respaldar el acuerdo y rechazar la actitud “rastrera, desleal y entreguista” de la primera ministra. También juro que en caso de una agresión extranjera contra Venezuela, prefieren salir en defensa y entregar la vida si es necesario, por la patria.

“Que no se equivoquen, si nos toca salir con los pies pa’ lante, lo haremos, no esperen que nos metamos en una cueva como Sadam Husein. El que quiera ser aguila que vuele alto, el que quiera ser gusano que se arrastre y después no chille cuando lo pisen”, fustigó, citando incluso palabras del expresidente Hugo Chávez, para desatar los aplausos de pie, de la mayoría chavista, Rodriguez incluido.

La respuesta del chavismo se da a partir de la llegada de tropas de EEUU al país caribeño para ejercicios militares y en medio de las advertencias del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre un ataque inminente a los carteles de la droga por tierra.

Ley sobre la corresponsabilidad en caso de agresión externa

Durante la sesión ordinaria también se dio inicio a la segunda discusión del proyecto de Ley de los Comandos para la Defensa Integral de Venezuela, propuesta por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Defensa. La plenaria aprobó sin observaciones hasta el artículo 15 de la normativa que desarrolla el principio de “corresponsabilidad” entre el “Estado y la sociedad en defensa de la nación”, establecida en el artículo 326 de la Constitución, ante cualquier amenaza interna y externa.

El artículo 6 indica que los Comandos para la Defensa Integral estarán adscritos al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al igual que la formación de sus integrantes (artículo 9). El artículo 13 ordena designar a un coordinador general de esta nueva instancia.

Entre las funciones indicadas en el artículo 15 de la ley está el apoyo a operaciones militares según requerimientos y velar por la continuidad de las actividades productivas y de los servicios públicos en todo el territorio nacional.

Luego de que la diputada Gloria Castillo (Psuv) solicitara el diferimiento de la segunda discusión de la ley, Rodriguez pidió traer de nuevo la ley este jueves a la plenaria para su sanción definitiva.