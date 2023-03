AN de 2020 rechaza prórroga de decreto de EEUU contra Venezuela

Durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 fue rechazada la prórroga del Decreto Ejecutivo 13692, aprobado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, el cual declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad de los Estados Unidos

“Nosotros le decimos al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos que no aceptamos esa amenaza y agresión contra Venezuela y que exigimos la derogatoria inmediata de un decreto que viola los derechos humanos y los derechos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Hugo Chávez y de Simón Bolívar”, expresó el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2020, Roy Daza.

El diputado del Psuv señaló que la administración estadounidense toma acciones para que se rompa el proceso de integración que inició el expresidente Chávez y que ahora, según asegura, se retoma «con la vuelta de gobiernos progresistas” a América Latina, como los de Colombia y Brasil.

El presidente de EE. UU., Joe Biden confirmó haber envidado al Registro Federal para su publicación «el aviso adjunto que establece que la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará vigente más allá del 8 de marzo de 2023».

La declaración de una «emergencia nacional» es un mecanismo con el que cuenta el presidente de EE. UU. para aplicar sanciones contra un país determinado bajo ciertas circunstancias más allá de lo que apruebe el Congreso.

Sanciones internacionales

Este 1 de marzo, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, reiteró que las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro permanecerán intactas mientras no haya “pasos concretos hacia una solución democrática”, en momentos en que las conversaciones entre Miraflores y la Plataforma Unitaria que iniciaron en México en 2021 y que se retomaron a finales del año pasado, lucen estancadas.

Durante los actos conmemorativos por 34 años del Caracazo, el lunes 27 de febrero, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de 2020, Diosdado Cabello, llamó a la militancia chavista a prepararse para sanciones internacionales “más duras” porque Estados Unidos «no ha logrado su objetivo de desplazar del poder a Maduro».

Cabello, quien poco acude al Palacio Legislativo, estuvo presente en la sesión ordinaria de la AN de 2020 este jueves 2 de marzo e intervino en la discusión de un acuerdo para conmemorar cuatro años de la “batalla de los puentes”, en alusión al intento de ingreso de ayuda humanitaria del 23 de febrero de 2019 desde la zona fronteriza con Colombia, en el estado Táchira.

El alto vocero del chavismo recalcó que se trató de un intento de invasión orquestado por el gobierno de EE. UU. con el apoyo del expresidente colombiano Iván Duque y la oposición encabezada por el recién juramentado presidente interino, Juan Guaidó, y que el gobierno de Maduro y sus seguidores impidieron con el apoyo de los militares.

“Invadir tu patria, mal hijos, invadir tu propia patria, que atenten contra los muchachos de tu patria solo por intereses particulares, eso da asco y la historia no se los va a perdonar a quienes lo hicieron (…) Todo el mundo sabía que era una invasión, no ayuda humanitaria”, condenó.

Advirtió que la oposición no recuerda los hechos porque no es de su conveniencia y ahora se hace “la santa”, hablando de primarias para escoger candidato presidencial, para que nadie recuerde los errores del pasado. Abogó porque el antichavismo se mantengan en el carril de la democracia pero reiteró que “no le cree”.

Acuerdo por Caracazo

La plenaria de la AN con mayoría del chavismo dio luz verde también a un acuerdo por la “rebelión popular y antiimperialista” del 27 de febrero de 1989 en alusión al Caracazo. La Alianza Democrática no avaló el acuerdo tras advertir, en voz del diputado Oscar Ronderos, que el chavismo no existía para la época por lo que mal pueden atribuirse un protagonismo en tales sucesos.

Asimismo, inició la segunda discusión de la Ley para la Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocui-Cocuy (licor artesanal).