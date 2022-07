Procurador Especial: PJ, AD y UNT obstaculizan rendición de cuentas y defensa internacional de activos

El Procurador especial designado por Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón ofreció una rueda de prensa este 26 de julio, para rendir cuentas de la gestión del despacho ante la opinión pública. Justificó no hacerlo ante la Asamblea Nacional (AN) de 2015 porque «factores políticos» se lo impidieron pese a sus numerosas solicitudes.

Una y otra vez, el abogado constitucionalista rechazó que tales factores políticos, encabezados por el excomisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno interino, Julio Borges, señalaran a la Procuraduría de no rendir cuentas para luego impedir la presentación del balance.

«Es irresponsable decir que la Procuraduría no rinde cuentas (…) Hay gente que no rinde cuentas y se permite criticar», se quejó antes y durante el inicio del encuentro con medios de comunicación a través de la plataforma Zoom.

También advirtió que envió comunicaciones con el balance de la gestión a las «cúpulas» de los partidos de oposición que hacen vida en AN de 2015, ante la «falta de comunicación» entre ellas y que hizo la rueda de prensa con la venia del presidente encargado, Juan Guaidó.

Denuncia ataque al Gobierno interino

Sánchez Falcón amplió los señalamientos y aseguró que los factores políticos: PJ con la «colaboración» de Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) no solo han obstaculizado su rendición de cuentas ante la AN de 2015 sino también la aprobación de recursos necesarios para la defensa de activos de la República en litigios en el exterior.

La falta de recursos para representar a la República en juicios en el extranjero es una denuncia reiterada del abogado así como las afirmaciones contra Borges y PJ.

«Hay un actor político que claramente ha mantenido una actitud de obstrucción de la labor de la Procuraduría e incluso se han negado algunos casos para los cuales hemos pedido una colaboración concreta. Estoy hablando de Primero Justicia, ha mantenido una actitud de atacar a la Procuraduría para atacar al Gobierno interino. En su última declaración este señor que todos ustedes conocen (Borges) ha dicho que hay que acabar con el Gobierno interino» expresó Sánchez Falcón.

Retó a Borges a plantear su propuesta de extinción del interinato «claramente» ante la AN de 2015, cuya continuidad fue declarada a través de la Comisión Delegada Legislativa.

«Ha habido actitudes absolutamente deliberadas de ese grupo político (PJ) para negarse a la aprobación de presupuestos. En algunos casos le solicitamos al comisionado para las Relaciones Exteriores ayuda para algunas actuaciones a través de las gestiones diplomáticas y respondió que eso no era problema de él, que no le interesaba, así con esa desfachatez nos respondió», aseguró el abogado.

También AD y UNT

El dedo acusador del procurador especial también se posó sobre AD y UNT por «acompañar» a PJ en sus posiciones y votar a favor de ciertas decisiones en la AN de 2015 como la que en 2021 no permitió la aprobación de la propuesta de reestructuración de la empresa Monómeros presentada por Guaidó.

Tampoco, señaló, ha habido pronunciamientos de rechazo a actitudes de PJ o de defensa del interinato por parte de ambas toldas del llamado G4.

«Tengo que cuidarme mucho porque después van a decir que el procurador está vinculado con Voluntad Popular (VP), quiero decir que no estoy vinculado a ningún partido político. Efectivamente VP me propuso para esta función, pero eso no significa ningún compromiso con ese grupo político, sí tengo que reconocer que ha acompañado la gestión del procurador», se defendió.

La Procuraduría ha sido «ignorada»

Al igual que lo hiciera ante la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, el pasado 20 de junio, cuando compareció para tratar el caso Monómeros, Sánchez Falcón presentó un balance de los litigios en curso en el exterior, en los que el interinato tiene representación legal para la defensa de los activos. También de lo que se ha gastado en dicha defensa, en casos como las reservas de oro depositadas en Inglaterra y lo que se debe a los abogados.

En total, detalló, están en curso 139 juicios en los que están en juego 24 mil 569 millones 273 mil 615, 41 millones de dólares. Asimismo, 62 arbitrajes por más de 15 mil millones de dólares, para un total de 40.141.223.586, 53 dólares. Precisó que a la fecha se han pagado durante su gestión 28.467.996,20 dólares (16,36 millones de dólares en la gestión anterior de José Ignacio Hernández) y se adeudan 18,78 millones de dólares.

Reiteró que la falta de un presupuesto que ha solicitado incansablemente para la defensa de los activos en el exterior ha ocasionado limitaciones en la contratación de abogados y casos en los que se ha declarado default ante la incapacidad de negociar con los acreedores por la morosidad, entre otros inconvenientes ocasionados, volvió a quejarse, por la diatriba política y la actitud de los factores mencionados.

En este sentido instó a la AN de 2015 a decidir si desean continuar con los juicios en el exterior y si es de establecer prioridades, comentó, la Procuraduría tiene clasificados los casos por categorías. Lamentó que ante la insistencia de su petición, la respuesta haya sido el silencio.

«Es necesaria la aprobación de un presupuesto para los litigios a menos que se decida no hacerlo y dejar que la dictadura asuma la defensa, las cifras cambian con el tiempo, es una irresponsabilidad dejar al Estado en condicición de indefensión por no pagar 20 o 30 millones de dólares cuando están en juego 40 mil millones de dólares,. La Procuraduría ha rogado y ha sido ignorada pero hay que insistir», sostuvo.

Optimismo con el oro y pesimismo con Monómeros

Sobre el juicio por 31 toneladas de lingotes de oro depositadas en el Banco de Inglaterra que la gestión de Nicolás Maduro quiere recuperar para su control, Sánchez Falcón expresó su optimismo por una decisión favorable al interinato, reconocido por el Reino Unido.

Señaló que difícilmente la justicia británica reconocerá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano como legítimo y por ende la sentencia que declaró nulo el nombramiento por parte de Guaidó de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), organismo que ejerce la administración de las reservas.

La expectativa del procurador especial no es la misma en el caso de la empresa de fertilizantes colombo venezolana Monómeros, puesto que la da por «perdida» ante la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro. Esto, reiteró, porque el exguerrillero reconoce al gobierno de Maduro y no al de Guaidó, de allí que haya expresado la voluntad de devolver monómeros al gobernante chavista.

«Difícilmente se pueda lograr una solución que permita que Monómeros se mantenga en manos del Gobierno interino, creo que está cerrada esa posibilidad, a lo mejor estoy equivocado», dijo.

Justificó la poco información que maneja su despacho sobre el activo con sede en Barranquilla al hecho de que la Procuraduría fue «excluida» de la investigación de la comisión especial de diputados que viajó al país vecino el año pasado, para constatar in situ las condiciones de la filial de Pequiven.

«La diputada de PJ (Bibiana de Lucas) pidió que se excluyera a la Procuraduría porque yo no era diputado, pero se supone que esa debía ser una decisión de la AN», acotó.

Propuesta «irresponsable»

Sánchez Falcón se refirió igualmente a las asesorías prestadas al Gobierno interino como parte del balance de su gestión iniciada en junio de 2020.

Entre tales asesorías mencionó la reforma del Estatuto de Transición que extendió el período de la AN de 2015 durante todo 2023, observaciones al proyecto de acuerdo para la creación del Consejo de Protección de Activos en el Exterior, aprobado en la Delegada el pasado 14 de junio y la pasada propuesta de un Fideicomiso para dichos activos que hizo PJ, la cual tachó de «irresponsable».

Fue precisamente Borges quien planteó el año pasado, la creación de un fideicomiso internacional para que factores políticos no tuvieran injerencia en la administración de los activos.