Declaración conjunta de Petro y Maduro es «ambigua» y sin acciones concretas; según analistas

La esperada reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernante venezolano Nicolás Maduro, de este 1 de noviembre en Caracas, produjo una declaración conjunta que, a juicio de analistas, estuvo llena de «generalidades» y sin anuncios concretos para lograr los objetivos en temas como el intercambio comercial, seguridad fronteriza, consulados, eventual regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.

«Fue una declaración ambigua que define una agenda de trabajo pero no concreta nada, que van a garantizar la seguridad en la frontera, el transporte pero no dicen cómo lo van a hacer, es decir, señalaron metas y objetivos pero no un curso de acción», expresó Giovanna De Michele a Efecto Cocuyo.

La internacionalista incluso tiene la percepción de que los temas mencionados no fueron el objetivo central del primer encuentro entre un presidente colombiano y un mandatario venezolano luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas en 2019. Intuye que hubo otro punto que no se atreve a especular cuál fue y que no trascendió a la opinión pública por decisión de ambos.

«Sabemos solo lo que dijeron, la declaración se hizo con un criterio de complementariedad, no repitieron y lo que no mencionaron públicamente no quiere decir que no lo trataron en la reunión», apuntó.

Lo que no dijeron

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, señaló que lo relevante en sí fue el encuentro después de unas tensas relaciones bilaterales de años y coincidió en que la declaración conjunta estuvo plagada de buenas intenciones pero carente de anuncios concretos como la puesta en funcionamiento de los consulados en ambos países.

«Tanto los venezolanos en Colombia como los colombianos en Venezuela están desatendidos en ese sentido por lo que se requiere que pasen pronto de las palabras a la acción. Con el tema de la reactivación de la frontera están en cero y ya pasó tiempo. Desde Colombia se quejan de que el paso de mercancía por las trochas continúa, pareciera que no hay voluntad política del lado venezolano para garantizar el flujo comercial por las vías legales», sostuvo.

Otro punto al que no se aludió en las declaraciones de ambos mandatarios, apuntó, fue el proceso de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Criticó que la participación de Venezuela en dicho proceso a petición de Colombia, debería ser producto de un consenso nacional pero en lugar de ello, dijo, la política exterior es manejada según intereses del gobierno de Maduro y su partido.

El pasado 26 de septiembre, Petro encabezó un acto en el Puente Internacional Simón Bolívar que marcó el inicio de la reactivación de la frontera y el 21 de octubre representantes de ambos parlamentos sostuvieron un encuentro para definir una agenda trabajo en apoyo a los gobiernos, pero sin grandes avances.

«Se han encontrado con mayores complicaciones de las que se esperaban y que el control de grupos irregulares en la frontera es tal que es difícil de combatir sin una coordinación profunda, subestimaron el paraestado que hay en la frontera», apuntó De Michele.

Otros temas álgidos

Tras la reunión Petro le sugirió nuevamente a Maduro que Venezuela debe reingresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) , del cual no es miembro desde hace 10 años por decisión de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.

«Hemos pedido a Venezuela fortalecer los DD. HH. El mundo hoy nos mira por la barbarie que crece por la crisis climática y la incapacidad del mundo de combatir el cambio climático. Hoy América Latina es un faro de la democracia», dijo el presidente colombiano.

De Michele ve cuesta arriba que tras anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pedir autorización a la Corte para seguir adelante con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en vista de que el Estado venezolano no muestra avances para establecer responsabilidades en violaciones de DDHH.

«Es difícil que Maduro decida un regreso al Sistema Interamericano de DDHH porque eso implicaría someterse y reconocer las competencias de la Corte (Interamericana de DDHH) y le crearía más problemas internacionales de los que ya tiene», advirtió.

Indicó que en dicho tema y en el de la reanudación de las conversaciones con la oposición se nota la influencia de los Estados Unidos.

«Se observa como un cortocircuito en esos temas porque hay visiones distintas. Petro hace propuestas de buena fe pero si Maduro no se deja ayudar habrá distanciamiento en un futuro, concentrándose solo en temas consulares y de frontera», añadió Contreras.