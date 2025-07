Alcaldías del área metropolitana de Caracas: movimientos y expectativas de cara al 27 de julio

“La casa se defiende” es el lema de algunos alcaldes en ejercicio, principalmente de Fuerza Vecinal (FV), para promover la participación del electorado en los comicios municipales de este domingo 27 de julio.

La expectativa de la dirigencia política que apoya candidatos a las alcaldías y concejos municipales es que, frente a todo pronóstico, por ser los gobiernos locales las gestiones más cercanas a la gente, los ciudadanos decidan concurrir a las urnas a pesar de la apatía, el descontento y la enorme desconfianza, tras las elecciones presidenciales de 2024.

Esto se espera, sobre todo, en los municipios bajo el control opositor o al menos de factores fuera del chavismo. Y entre ellos, los considerados “bastiones” que nunca han sido gobernados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), casos como Baruta, Chacao y El Hatillo, del estado Miranda, que también forman parte del área metropolitana de Caracas.

“El enemigo a vencer”

“El enemigo a vencer este 27 de julio no es un sector político en específico, sino la abstención motivada por el descontento, la desconfianza, maniobras que se mantuvieron para este proceso electoral como inhabilitaciones de candidatos. Pero la apuesta es que la participación mejore al menos un poco en comparación con el 25 de mayo porque la gente siente que la alcaldía es lo más cercano”, señaló el dirigente de Avanzada Progresista (AP), Bruno Gallo.

En Chacao, la candidata a la Alcaldía por el Psuv es la concejal Raiza Chacón, mientras que, pese a las críticas hacia ciertos aspectos de su gestión y la señalada “cohabitación” con la administración de Nicolás Maduro, el actual gobernante local, Gustavo Duque, logró sumar el apoyo de la mayoría de las tarjetas de factores opositores que participan en los comicios municipales.

A Duque, de FV, lo postularon tanto Un Nuevo Tiempo (UNT), de Manuel Rosales, y Unión y Cambio, de Henrique Capriles, además de AP, El Cambio, Primero Venezuela, de José Brito; y tarjetas judicializadas como las de Acción Democrática, Copei, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), entre otras. Aparte del Psuv no tiene otro contendiente, puesto que al exalcalde Emilio Graterón lo “sacaron de juego”, pese a que el CNE inicialmente aceptó su candidatura, pero después la rechazaron.

La vicepresidenta del Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, coincide con Bruno Gallo en que la “unidad” que se logró en Chacao, a pesar de las diferencias entre los factores políticos que postulan, “blindan” de alguna manera a Duque. Aunque, advierten, dependerá en gran medida de la participación de los electores.

“Si la participación es igual de pírrica que el 25 de mayo, todas las alcaldías, más de 100, en manos de la oposición, incluyendo Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo están en riesgo, unas más o menos que otras. En los municipios donde hay más de una candidatura, una baja participación le quita chance a quien tiene posibilidades de ganar”, alertó Verdeal.

Para Gallo, recientes declaraciones triunfalistas del jefe del comando de campaña del Psuv, Jorge Rodríguez, sobre los resultados electorales del 27 de julio, en las que ha incluido de manera reiterada a Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, pueden ser un incentivo para la participación opositora en dichos municipios, a pesar del contexto nacional.

Preocupación en El Hatillo

En Baruta, la dirigencia asegura que en los últimos días los sondeos de opinión indican que aumentará la participación del electorado en esa localidad, en comparación con el 25 de mayo.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, Francisco Raúl González, es el abanderado del Psuv. Darwin González, de FV, aspira a repetir en el gobierno local que dirige desde 2017. Al igual que Duque, su candidatura aglutina todos los factores que participan en los comicios fuera del chavismo, por lo que no hay un tercer competidor.

“En Baruta ha habido un repunte en las estimaciones de participación, por lo que Darwin Gonzalez salió de la línea de peligro, aunque de todos los casos, Duque es el que luce más tranquilo. Ya se verá cuando el CNE anuncie los resultados”, comentó Gallo a Efecto Cocuyo.

Sayegh, inhabilitado en 2024, avalo a tres sustitutos para el 27 de julio en El Hatillo, dos fueron sacados de juego

Verdeal insistió en que pese a la desmoralización por cumplirse un año del desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio de 2024 y de tratarse de un proceso electoral desigual por los dirigentes y tarjetas inhabilitados, incluida la del MAS, es mejor votar que “entregarlo todo” como en los comicios regionales y parlamentarios.

Contra las aspiraciones opositoras de mantener a El Hatillo fuera de las manos del chavismo han jugado en contra varios factores. El primero es el riesgo de baja participación de los votantes. Luego están las inhabilitaciones políticas y la inscripción de tres candidaturas para enfrentar al Psuv.

Pese a conversaciones tras bastidores, el alcalde saliente Elías Sayegh, alineado con UNT y Única, no logró superar la inhabilitación política que pesa en su contra desde el año pasado. El primer sustituto que se escogió fue el presidente del concejo municipal hatillano, Omar Novak, pero también lo inhabilitaron.

Sayegh expresó luego su respaldo al director general, Leonardo Canache, cuya postulación apareció en el sistema del CNE como rechazada a cuatro días de iniciada la campaña electoral. Factores encabezados por UNT y Única, con la venia de Sayegh, corrieron a cambiar la postulación e inscribieron al concejal Fernando Melena.

Pero hay dos candidaturas más. La del exalcalde Alfredo Catalán y la de la diputada de la AN, Carlyana Arriechi. A juicio de Verdeal y Gallo, la falta de “unidad” en este municipio lo pone en “grave peligro”.

¿Qué pasa en el municipio Sucre?

Sin dejar de lado el descontento por las presidenciales, el exgobernador de Miranda y dirigente de Única, Henrique Capriles, comentó recientemente que el Psuv no hace grandes apuestas en Chacao, Baruta e incluso El Hatillo, pese a las afirmaciones de Rodríguez. De allí que, a su juicio, no haya presentado “candidaturas fuertes” o de figuras conocidas a las alcaldías porque no le interesa “polarizar”.

Pero al parecer, a criterio de Gallo y Verdeal, la oposición fue la que no le puso mucho “interés” a la candidatura en el municipio Sucre, donde el candidato – apoyado por factores como UNT, Única y Alianza Democrática- Vicente Vásquez, es el menos conocido entre los aspirantes a las alcaldías del área metropolitana. Tampoco se tomaron en cuenta “liderazgos naturales” como el de Rosiris Toro, de UNT.

“Creo que la candidatura en Sucre fue una de las más afectadas por el hermetismo de factores políticos que no divulgaron una lista de candidatos, no se supo de la mayoría, sino hasta cuando el CNE habilitó una página con la oferta electoral. Yo soy secretaria del MAS en Miranda y no me convocaron a ninguna reunión para hablar de la candidatura en ese municipio. Hay además poca difusión del CNE sobre estas elecciones, el llamado a la participación es casi inexistente”, reprochó Verdeal.

Gallo considera que la candidatura del concejal Vicente Vásquez, postulado por AP igualmente es casi “simbólica”, pese a la importancia del municipio Sucre, cuya densidad poblacional es determinante en la elección de la gobernación y en comicios nacionales. El trabajo político de Rosiris Toro, aseguró, es más conocido en el municipio.

Pero Vásquez y el candidato del Psuv, Diógenes Lara (actual alcalde encargado tras la renuncia de José Vicente Rangel Ávalos) no están solos. Por la tarjeta de VP, controlada por Daniel Ceballos, y Unidad Visión Venezuela, aparece postulado en el sistema del CNE, el diputado Omar Ávila; y por las tarjetas de Venezuela Unidad, Primero Venezuela y Bandera Roja judicializada, Jaime Veliz.

¿Qué pasa en Caracas?

En Caracas, pese a estar aquejada por serias fallas en servicios públicos como el aseo urbano, no se considera que en esta oportunidad los adversarios del chavismo hayan presentado una opción que pueda hacerle frente a la alcaldesa y candidata a la reelección, Carmen Meléndez. También hay más de una candidatura por el antichavismo.

“En el municipio Libertador, pese a las malas gestiones que ha tenido, no se ha logrado un liderazgo que le haga sombra al Psuv”, sostuvo Gallo.

Por la llave UNT-Única, más su partido original, Alianza del Lápiz, y otros factores como El Cambio, el candidato es Jorge Ignacio Barragán. Fuerza Vecinal inscribió a Miguel Rivas y el Movimiento Ecológico a Maribel Castillo. Pero también está Juan Bautista Reyes por Arepa Digital; y por Derecha Democrática Popular, la dirigente sindical del sector educativo, Elsa Castillo.

“La multiplicidad de candidaturas en Caracas debilita más las opciones de la oposición, sumado al ventajismo en el ejercicio del poder del gobierno a través de la actual alcaldesa a la que sacaron de Lara por su mala gestión”, opinó Verdeal.