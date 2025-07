Seis días después del comienzo de la campaña electoral para los comicios municipales del 27 de julio, es poco el ambiente electoral que se percibe no solo en Caracas, sino en varios municipios de algunos estados del país.

Las postes, avenidas y paredes «tapizados» de vallas, afiches y pendones, además de volantes, con los rostros de los abanderados a las alcaldías parecen haber quedado en el pasado y más aún si se le compara con la campaña electoral de las megaelecciones de 2021.

Algunos candidatos opositores hacen el esfuerzo con recorridos para darse a conocer entre los electores, otros se apoyan en las redes sociales y hay quienes ni eso. Las mismas organizaciones políticas que postulan no divulgaron un listado oficial de candidatos, salvo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y El Cambio, de Javier Bertucci.

Pero de acuerdo con votantes consultados por Efecto Cocuyo vía telefónica, el desconocimiento sobre los nombres y a qué tendencia política pertenecen priva; tampoco hay mucho interés por saber. La opinión general es que no se ve esa campaña electoral de comicios anteriores y que, tras lo ocurrido el 28 de julio de 2024, hay “mucho desánimo” en la población porque votó por un cambio político y no se concretó.

“Nada de campaña electoral”

“Aquí en Palmira (Táchira) nada de campaña electoral y cuando digo nada es nada. El actual alcalde (Evaristo Zambrano) es chavista y ya lleva 16 años en el poder, pero su partido lo defenestró y lo sustituyó una candidata (Haydee Parra) que no es de este municipio y el silencio es absoluto. Aquí en el pueblo dicen que el alcalde ya ni está ejerciendo y que lo que hay es una comisión de enlace. Al final todos esos alcaldes que digan que ganaron será por designación como pasaba en los años 90 porque estas no son elecciones competitivas”, señala convencida Ana Ramón, de 55 años, dedicada a la repostería.

Palmira es la capital del municipio Guásimos del estado Táchira. Ana Ramón desconoce quién o quiénes son los candidatos que dicen ser opositores y le pregunta a un amigo cuya respuesta también es negativa.

De acuerdo con la oferta electoral divulgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están inscritos Francisco Romero por Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio, y Otto Galanti por otras tarjetas como Bandera Roja, Movimiento Ecológico, Cambiemos y Voluntad Popular (VP, judicializado).

“En el pueblo de Guatire (municipio Zamora, estado Miranda) se ha visto gente entregando volantes y haciendo campaña por el candidato chavista Hugo Martínez, también vehículos con música y altavoces. Se sabe que ese es el que va a ganar porque la gente opositora no tiene ganas de salir a votar. Lo que sí me ha parecido raro es que no se ve al actual alcalde que se supone que va por la reelección, Raziel (Rodríguez), haciendo campaña y eso también es un mal augurio”, señala Merlin Hidalgo, de 58 años.

La comerciante cree que el bajo perfil de Rodríguez, de Fuerza Vecinal (FV), de quien considera ha tenido una buena gestión, se debe a las “amenazas” de prisión que recibió desde el chavismo. En junio de 2022, la Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política del alcalde de Guatire por un supuesto “desalojo forzoso” realizado por la policía municipal.

Rodríguez publicó en sus redes sociales un video en el que se le aprecia encabezando una caravana por el sector Castillejo para dar inicio a su campaña oficial por la reelección, el pasado fin de semana.

“Ni me voy a preocupar por esas elecciones”

Inés Navas reside en Guarenas, municipio Plaza, estado Miranda. Sabe que el candidato a alcalde del Psuv es Antonio Galíndez, porque lo vio en un recorrido por un mercado de la zona, pero no a los inscritos fuera del chavismo porque no ha visto “ni un afiche”. Según el CNE, Eddy Pereira fue inscrito por factores de la Alianza Democrática como Cambiemos y AP, mientras que Evandro Rodríguez tiene las tarjetas de UNT, Única y otras organizaciones como FV.

“No han hecho las elecciones, pero él (Galíndez) hablaba como que ya ganó; que él no viene a prometer nada, sino a resolver. La gente dice que es de Las Clavellinas, que es profesor, preparado, pero como yo no estoy interesada en la política, ni me voy a preocupar por esas elecciones”, confesó la peluquera.

El bajo entusiasmo electoral también lo perciben Patricia López en Nueva Esparta; Karina Rivas en Mérida; Rafael Tovar en La Guaira; Griselia Castellano en Maracay y Yelitza Gamboa en Anzoátegui.

“Aquí en Villa Rosa (municipio García, Nueva Esparta) no se han visto candidatos haciendo recorridos, ni siquiera el alcalde que quiere repetir y vive por aquí (Cruz Lairet). He salido y no he visto nada de campana por ahí”, expresa López, una obrera jubilada del sector salud y de 75 años de edad.

La escena es no muy diferente en el municipio Vargas, estado La Guaira, donde el lugareño Tovar sólo vio el 11 de julio, al menos en Caraballeda, una caravana encabezada por el alcalde del Psuv, José Manuel Suárez, quien va por la reelección. Tampoco tiene idea de las opciones de la oposición.

.Con la tarjeta de UNT postularon a Emma Figuera a la Alcaldia de Vargas, mientras que factores dentro y fuera de la Alianza Democrática van “unidos” con la candidatura de Juan José García.

“Cero actividad electoral”

“Por mi zona en particular no han pasado candidatos de ninguna tolda política. Cero actividad electoral. Tampoco sé quienes son los candidatos”, contó Yelitza Gamboa desde Barcelona, estado Anzoátegui.

Karina Rivas, desde la ciudad de Mérida, atribuye el bajo entusiasmo electoral, a lo ocurrido el 28 de julio y al hecho de que “todo ya está cuadrado por el chavismo” para “arrasar” con las alcaldías.

“Los merideños, y creo que en general todos los venezolanos, estamos muy descontentos”, dijo.

En Maracay, Griselia Castellano, docente de 45 años, dice que el alcalde Rafael Morales, quien aspira a repetir en el cargo por el Psuv, ha “profundizado” las obras y ayudas en los últimos días, tales como jornadas de alumbrado, reparaciones en urbanizaciones, entre otras. Tampoco sabe quiénes son los candidatos opositores.

En Maracay, municipio Girardot, la llave UNT y Única se partió. Mientras la tarjeta de Henrique Capriles postuló a Manuel Ricardo Guerrero para la alcaldía, la tolda de Manuel Rosales apoya a Erick Cortez, según el sistema habilitado por el CNE para conocer la oferta electoral.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el CNE, el lapso de campaña, de apenas 14 días, finaliza el 24 de julio. La oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática, no avala ningún proceso electoral en Venezuela hasta que se haga respetar la voluntad popular del 28 de julio, a favor de Edmundo González.