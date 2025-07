La dirigencia nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio (Única) decidió pronunciarse a escasos cinco días de los comicios de alcaldes y concejos municipales para llamar a votar, a pesar de la difícil situación del país y el bajo ánimo electoral.

En rueda de prensa, el dirigente de UNT, Stalin González, sostuvo que la mejor opción no es quedarse en casa este domingo 27 de julio y llamó a defender los municipios que están en manos de la oposición, la democracia y el país.

“Los estudios de opinión están diciendo que habrá más participación en este proceso, esperamos que esa participación permita mantener los espacios que todavía tiene el voto opositor y quienes aún creemos en la democracia. Creo que la gente está entendiendo que hay que seguir luchando, que nadie nos va a regalar nada. Sabemos que no será la misma participación que en anteriores procesos pero aumentará este domingo”, sostuvo el diputado electo de la Asamblea Nacional (AN).

La vocería nacional de UNT y Única, a diferencia de los comicios del 25 de mayo, se habían mantenido de bajo perfil en los llamados a la participación para las municipales hasta este martes.

Un día antes, en entrevista con el periodista Vladimir Villegas, el dirigente de Única y también diputado de la AN electo, Henrique Capriles, también rompió el silencio sobre el tema electoral para llamar al voto y al menos evitar que alcaldías que siempre han sido gobernadas por la oposición caigan en manos del chavismo.

González aseguró que están postulando candidaturas a las alcaldías y concejos municipales de los 335 municipios del país, aunque en el sistema habilitado por el Poder Electoral para difundir la oferta este 27 de julio no muestra postulaciones en algunas localidades como en Mérida.

Indicó además que cuentan con más de 19.000 testigos para defender el voto este domingo, cargados actualmente en el sistema del Poder Electoral, con miras a completar el 100%

Niega pacto con la Alianza Democrática

El esfuerzo para alcanzar acuerdos y alianzas en las localidades, en torno a los mejores liderazgos para las candidaturas, se dejó en manos de la dirigencia regional y municipal. Esto llevó a que un número de candidaturas sean postuladas en llave con factores dentro y fuera de la Alianza Democrática, algo que se descartó para el 25 de mayo.

“Nosotros, de alguna manera, acompañamos a nuestros dirigentes en los municipios para que tomaran las decisiones que se tuvieran que tomar. No hay una alianza, no hubo discusiones con nadie, no nos reunimos con nadie, no hubo pactos secretos. Se trata de una elección muy local y dejamos que nuestros dirigentes en cada una de las localidades desarrollaran la política que creyeron era la correcta para poder mantener los espacios y lograr otros”, explicó el dirigente de UNT.

Capriles, quien se presentó en la rueda de prensa en la sede de UNT en Chacao, pero sin declarar delante de los micrófonos, acotó que en el acuerdo para los municipios fue apoyar a cualquier alcalde, líder local, “no madurista”.

Ambiente frío

El exgobernador de Miranda insistió en su defensa de la ruta electoral, pese a no haberse pronunciado sobre el tema luego de los comicios del 25 de mayo, aunque reconoció que el ambiente para las municipales “está frío”, en el que la gente no sabe ni siquiera que hay elecciones este domingo; y quienes sí lo saben, no conocen quiénes son los candidatos.

“En este país ir a votar hoy día no es una decisión popular, es ir contracorriente. El gobierno le metió más frío a este proceso electoral, no hay simulacro, no hay nada de ambiente electoral”, admitió.

En rueda de prensa de este lunes 21 de julio, el jefe del comando de campaña del Psuv, Jorge Rodríguez, reiteró que “ganarán” bastiones opositores como las alcaldías de Chacao, Baruta, El Hatillo y Lechería en Anzoátegui.

Al respecto, Capriles dijo que no cantaba victoria, pero que aún confiaba en que los electores de esos municipios no dejarán de votar para impedir el deterioro de las condiciones de vida en temas de basura y vialidad como ocurre con el vecino municipio Libertador, gobernado tradicionalmente por el chavismo. Sostuvo que hasta el gobierno lo sabe y por ello inscribió a candidatos “desconocidos” en esas localidades.

Liberación de presos políticos

Consultado sobre el tema de excarcelación de presos políticos, González recalcó que celebran la llegada de los 252 migrantes detenidos ilegalmente en El Salvador, aunque se deben revisar los casos de quienes tengan cuentas pendientes con la justicia venezolana.

Recordó a la administración de Nicolás Maduro que en Venezuela también hay cientos de presos políticos que tienen mucho tiempo sin acceso a sus abogados y familiares, que de muchos no se sabe ni siquiera el paradero o si fueron presentados a tribunales.

“Que si vamos a seguir hablando con quienes están en el poder para conseguir más liberaciones, lo vamos a hacer. Nosotros no decidimos quién sale, eso lo decide quien está en el poder. Abogamos y queremos que todos y cada uno de los presos políticos salga, cada uno de ellos debe tener derecho a la defensa porque la Constitución es clara en el artículo 49, al debido proceso (…) ”, advirtió.

Declinó mencionar si hay conversaciones inmediatas entre factores de oposición y el gobierno para concretar más liberaciones aparte de las 80 anunciadas por altos voceros del chavismo, pero aseguró que se seguirá abogando para que más detenidos salgan de las cárceles y centros de detención.

“De nuestra parte no saldrá ninguna lista”, dijo sobre posibles liberaciones.

Subrayó que así como “no se rinden” en el espacio electoral tampoco lo harán en lo político ni en el campo de los derechos humanos.

Otro dirigente de Única, Tomás Guanipa, también presente en la rueda de prensa, fue consultado sobre su llamado a votar a pesar de la detención de su hermano Juan Pablo Guanipa.

“Todo el mundo en Venezuela tiene miedo de caer preso y eso es algo con lo que tenemos que romper de alguna forma. Tiene que acabar esa puerta giratoria que tiene el régimen de encarcelar a quien piensa distinto y a nosotros nos toca luchar por todos. Yo me alegro profundamente por todos los que salieron libres y espero que eso ocurra con todos los que están presos. En cada espacio que tenemos estamos luchando porque todos sean liberados”, comentó.