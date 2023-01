Acceso a la Justicia: 38 % de leyes aprobadas por AN de 2020 aún no están vigentes

La ONG Acceso a la Justicia advirtió este miércoles que 38 % de 21 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, el año pasado, aún no están vigentes. La razón: no han sido publicadas en Gaceta Oficial, requisito obligatorio para que entren en vigencia.

«El artículo 215 de la Constitución es claro al señalar que la ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente ‹Cúmplase› en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 1 del Código Civil también establece que la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta o desde la fecha posterior que ella misma indique», señaló la ONG dedicada al monitoreo judicial, en nota de prensa.

Entre los ocho instrumentos legales que aún no están vigentes, Acceso a la Justicia destacó las leyes de Presupuesto y Endeudamiento 2023; Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio.

«Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos», señaló la ONG en alusión a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento.

Presidente tiene 10 días para promulgar

Recalcan que mientras los textos legales no aparezcan en la Gaceta Oficial no se pueden aplicar ni sancionarse su incumplimiento.

«No hay información disponible que indique que el presidente de la República haya vetado alguna de las leyes que integran este grupo. Lo cierto es que ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días al presidente de la República para la promulgación de las leyes», añadió la ONG.

Acceso a la Justicia también recordó que desde 2021 hay 18 números de la Gaceta Oficial cuyo paradero se desconoce, además de once Gacetas de número extraordinario del último trimestre de 2022 que tampoco son de conocimiento público.