El jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco “Paco” Palmieri, concedió una entrevista exclusiva a Efecto Cocuyo, este lunes 20 de noviembre, en la que ofreció un balance tras cumplirse un mes de la firma del acuerdo de Barbados.

El funcionario reiteró que pueden revocar los incentivos “en cualquier momento” si el gobierno de Nicolás Maduro no avanza en las garantías políticas y electorales prometidas.

Restan apenas 10 días para que se cumpla el “deadline” establecido por EE. UU. para que se inicie un proceso de habilitación de candidatos, entre ellos, María Corina Machado, así como la liberación de presos políticos.

A continuación, la transcripción de la entrevista hecha por la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

.-¿Cuál es el balance que han hecho al cumplirse un mes de estos acuerdos de Barbados?

Antes de los acuerdos mucha gente hablaba que no iban a permitir la primaria, que iban a prohibir candidatos de la primaria; la primaria fue una gran victoria para la democracia, una resulta muy importante del acuerdo de Barbados y, por supuesto, hay mucho más que hacer y estamos en eso.

.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que el 30 de noviembre es una fecha muy importante, estamos a 10 días de esta fecha. ¿Qué debe pasar de aquí al 30 de noviembre?

El 30 de noviembre el secretario Blinken dijo directamente que esperamos un procedimiento para la habilitación de todos los candidatos inhabilitados, que queremos ver libres a los americanos detenidos y el tercer punto que mencionó en su declaración es que para una elección justa, libre y transparente hay que soltar presos políticos, en un país democrático no pueden tener presos políticos y hay que comenzar ese proceso.

.-EE. UU. flexibilizó varias de las sanciones a Venezuela y la Unión Europea redujo el tiempo de sanciones personales a seis meses y cuando se hace este balance es mucho más lo que se ha dado a favor del gobierno de Nicolás Maduro que lo que ha hecho el gobierno ha hecho en respeto a este acuerdo.

El alivio de sanciones no son solamente para Nicolás Maduro y sus representantes, están para aliviar la situación en Venezuela, la crisis económica y la crisis humanitaria. Todos sabemos que el sector de petróleo y gas es la máquina para reanimar la economía para los venezolanos.

Si podemos dar ese incentivo al proceso político y si ellos comienzan a utilizar ese incentivo para crear más confianza con nosotros, hay mucho que podemos hacer, pero ellos tienen que cumplir con el acuerdo y avanzar en los temas que hemos subrayado.

.-¿Si para el 30 de noviembre no se da inicio al proceso para la rehabilitación de los candidatos y la liberación de los presos políticos, qué va a pasar?

A partir del 30 de noviembre vamos a revisar la situación actual, qué han hecho, que no han hecho, entender esa realidad y tenemos diferentes herramientas en nuestras manos; por ejemplo, esta licencia de petróleo y gas no es autorrenovable, se necesita una decisión para extenderla, pero también podemos suspender incentivos en cualquier momento si no hay progreso ni más confianza en que Maduro y sus representantes están comprometidos con una elección democrática el año que viene.

.-La lógica de la administración anterior era que todas las cartas están sobre la mesa y usted decía que ahora están aplicando una presión más hacia los incentivos. ¿Cuánto tiempo se ha dado el gobierno de Estados Unidos para ver algún fruto de este acuerdo?

En vez de una presión máxima, estamos haciendo un esfuerzo máximo para lograr la meta que es una elección en 2024, libre, justa, transparente y competitiva. Vamos a estar evaluando todos los pasos hacia esa meta, pero al mismo tiempo somos realistas. Nicolás Maduro y su equipo, si quieren avanzar con los incentivos, tienen que cumplir con sus compromisos.

.-Uno de los acuerdos que hubo fueron los vuelos de deportación de EE. UU. a Venezuela. ¿Puede hacernos un balance y decirnos qué información tiene de cómo están recibiendo a estos venezolanos que vuelven al país desde los EE. UU.?

Están llegando de la manera más rápida, más humana, directamente a Venezuela. Si no tienen el camino de un estatus en los EE. UU., el presidente Biden ha dicho que los que llegaron después del 31 de julio no van a tener manera de estar legal en EE. UU. si cruzan la frontera.

Esos vuelos le dan la oportunidad de ser devueltos de la manera más eficiente para que se reúnan con sus familiares en Venezuela. Está funcionando y a la vez estamos tratando de acelerar los caminos legales que existen fuera de los EE. UU. para venezolanos que tienen vínculos en los EE. UU.

.-Recientemente, se informó que una persona de nacionalidad estadounidense fue detenida por las autoridades venezolanas. ¿Qué información manejan ustedes, han podido tener contacto con esta persona?

Cualquier americano detenido en cualquier país del mundo nos preocupa. Estamos enterados de que hay otro americano detenido, pero todavía estamos averiguando las circunstancias entendiendo la situación actual de este americano. No podemos compartir información de su caso y todavía estamos pidiendo acceso para hablar con él, pero como no tenemos embajada allá siempre es un poco complicado.

Cuba y la negociación venezolana

.-¿Con qué otros países están hablando para que ayuden a los EE. UU. y a Venezuela a que se cumplan estos acuerdos de Barbados?

Creo que hay muchos países que quieren ayudar a Venezuela, por ejemplo, los Países Bajos han sido garantes del proceso; Noruega es mediador; Colombia, el presidente Petro acaba de visitar; Canadá, Japón, la Unión Europea, todos queremos crear las condiciones para que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de escoger su próximo presidente bajo un sistema inclusivo y competitivo. Hay muchos que quieren hacer eso, incluyendo países del Caribe.

.-¿Entre esos países del Caribe está Cuba?

Me imagino que los cubanos están preocupados por la situación en Venezuela como los demás y un sistema democrático en Venezuela puede ser un buen ejemplo para los cubanos también.

.-¿Ha tenido contacto con funcionarios del gobierno de Venezuela?

Tengo muchas ganas de visitar Venezuela, yo conozco el país, viví un tiempo en Valencia. Mi gran interés es entender mejor los desafíos que enfrenta el pueblo porque esa crisis humanitaria y económica es algo grave y queremos ser parte de la solución de esto, pero entendemos que necesitamos un proceso democrático con elecciones justas, libres, inclusivas y competitivas.

