Siete años han pasado desde que Fernando Albán, concejal del municipio Libertador y líder de Primero Justicia, murió bajo custodia del Sebin, en un caso que estremeció a Venezuela y al mundo.

Este miércoles, el partido opositor rememoró su muerte, señalando que su caso no es aislado: desde 2015, 22 opositores han perdido la vida en circunstancias similares bajo la responsabilidad del Estado venezolano, denuncian.

“Asesinatos por omisión, negligencia, tortura o supuestos suicidios se han convertido en un patrón macabro del régimen de Nicolás Maduro para aferrarse al poder”, denunció la tolda aurinegra.

Albán fue detenido arbitrariamente el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto de Maiquetía, al regresar de una gira en la ONU, donde formó parte de una delegación opositora. Acusado sin pruebas de participar en un supuesto atentado con drones contra Maduro, desapareció tras su arresto.

Días después, exactamente el 8 de octubre, su cuerpo sin vida fue hallado en las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela. Según Primero Justicia, fue torturado brutalmente, en un acto que califican como “crimen de lesa humanidad”.

La persecución no termina

El partido alertó que la persecución y eliminación de opositores no ha cesado y sostienen que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 la represión se ha intensificado.

“Maduro no solo divide, inhabilita o encarcela; ahora tortura y mata para mantenerse en el poder”, afirmó la organización, recordando casos como los de Rodolfo González, Rafael Acosta Arévalo, Salvador Franco, Raúl Baduel y, más recientemente, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, entre otros, fallecidos entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

También mencionaron el caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado, torturado y asesinado en Chile.

Primero Justicia subrayó que estos crímenes forman parte de un «patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos», documentado por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.

“Las cárceles venezolanas se han convertido en centros de exterminio”, lamentaron, citando datos del Foro Penal: al 30 de septiembre de 2025, hay 838 presos políticos, de los cuales 735 son hombres, 103 mujeres, 173 militares y 665 civiles.

La tolda aurinegra reafirmó su compromiso con la lucha: “La muerte de Fernando Albán y de tantos otros nos indigna, pero también nos da fuerza para seguir. Nacimos para enfrentar esta dictadura, y aunque hemos sufrido pérdidas irreparables, persecución y exilio, nuestra lucha por la justicia y la libertad no se detiene”, declararon en un comunicado.

El partido rindió homenaje a Albán, recordándolo como un “justiciero ejemplar”, padre dedicado y líder con vocación de servicio. “Su pérdida fue un golpe a la democracia, pero su legado nos guía. Solo con justicia, reparación y respeto al mandato popular del 28 de julio, Venezuela será un país digno para todos”, concluyeron.