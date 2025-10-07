La Conferencia Episcopal Venezolana, en su Carta Pastoral con motivo de la canonización de los primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, hizo un contundente llamado a las autoridades del Estado para que dicten medidas de gracia que permitan la liberación de todos los presos políticos.

Este gesto, según los obispos, «favorecería la tranquilidad y armonía de las familias y de la sociedad entera, en un momento de júbilo nacional, por la elevación a los altares de estos dos ejemplares compatriotas».

«El llamado a la liberación de presos políticos resuena como un eco de la paz y esperanza que ambos santos encarnaron», agregaron.

La CEV considera que este es un momento para intensificar el espíritu de oración, promover una catequesis profunda sobre la vida de los santos y trabajar decididamente por la paz y la esperanza en sintonía con las propuestas del Año Jubilar.

Un hito de fe y esperanza

La Carta Pastoral enfatiza que la santidad de estos venezolanos invita a la reflexión sobre el presente y futuro de la nación. Los obispos instan a «intensificar la oración, promover una catequesis profunda sobre sus vidas y rechazar prácticas supersticiosas que desvirtúen su veneración».

Además, proponen que esta canonización motive mejoras en el sistema de salud pública, en homenaje a Hernández, y en la educación, recordando la vocación docente de ambos santos, garantizando una retribución justa para los educadores.

La Iglesia advierte contra el uso de sus figuras religiosas para intereses partidistas y contra discursos belicistas que opaquen el espíritu de esta canonización, instando a construir una sociedad basada en el respeto, la convivencia y la defensa de la dignidad humana.

Añadieron que las celebraciones por las canonizaciones en Roma, Caracas y todo el país serán momentos de júbilo y reflexión. Como señala la Carta, la santidad es accesible a todos, en “la puerta de al lado”, según el Papa Francisco.

«Este evento no solo honra a José Gregorio y Carmen Rendiles, sino que convoca a los venezolanos a unirse como hermanos, promoviendo la paz y la esperanza en un país que anhela reconciliación y justicia», instaron.