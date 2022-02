Venezuela supera el umbral del uso de la fuerza letal

OPINIÓN · 9 FEBRERO, 2022 05:16

El derecho penal no es amigo de las mujeres

“Cadena perpetua para el feminicida”, “Aumento de las penas para los agresores” son expresiones que se escuchan en entornos y espacios feministas. Sin embargo, me pregunto, ¿será el derecho penal amigo de las mujeres? La respuesta definitivamente es no. En este artículo de opinión, conversaré sobre los peligros y las consecuencias no esperadas o involuntarias […]