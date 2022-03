¿Cuál es el verdadero apoyo de Venezuela a Rusia?

OPINIÓN · 9 MARZO, 2022 05:45

¿Y si nuestros hijos son testigos de acoso escolar?

“Reconozco que me he quedado callado y me he reído cuando veo que `chalequean´ a un compañero de clases por su forma de ser. La verdad es que es un poco tonto, no sé si esa es la palabra, pero no se defiende, tampoco sé lo que debo hacer, son bromas pesadas pero somos chamos” […]