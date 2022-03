Rusia y Ucrania entre lo sagrado y lo profano

La guerra es algo que me toca en lo profundo, en lo atávico. Me mueven recuerdos heredados de mis padres que vivieron una infancia marcada por la Guerra Civil Española. Mi viejo desde el bando republicano y mi madre desde el franquista, fueron amamantados por metralla, bombardeos, sangre, dolor y odios intestinos.

Así que puesta mi postura frente a lo bélico, no puedo pensar algo diferente de lo que estamos actualmente presenciando entre Rusia y Ucrania.

Lo sagrado

Putin, autócrata populista posmoderno —a la sazón, nueva modalidad de dirigente político en todo el mundo—, justifica la intervención militar en Ucrania con una sarta de sandeces de orden nacionalistas, ideológicas e históricas, que son dignas de un abecedario de preescolar. Su demagogia, bien puede calar como discurso tanto en las masas rusas, así como en la población de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, localizadas en la zona sureste del Dombás, controladas por rebeldes prorrusos desde 2014, y declaradas en días pasados por el Kremlin, como Estados Independientes.

El plenipotenciario mandatario ruso alega que Ucrania es una nación eslava hermana y corazón fundacional de los Rus, ancestral tribu vikinga que diera origen al gentilicio de toda Europa del Este. Asimismo, dice que Ucrania debe su infraestructura y progreso a las políticas de la extinta Unión Soviética, concepto de poderío nacionalista pretérito que llevaron y sostienen en el poder de Putin de cara a un pueblo ruso, que perdió la gloria del poder imperial histórico.

Mismo pueblo, que, tras caído el Muro de Berlín, conoció las grandes asimetrías sociales del neoliberalismo, tras las tibias y pusilánimes gestiones ante el mundo global, de Gobachov y Yeltsin. “Antes de la Perestroika, todos éramos iguales, pobres pero iguales. Después de la disolución de la URSS hay una gran asimetría social en virtud de la cual los pobres no tenemos posibilidad alguna de inclusión” —esto lo escuché de un académico ruso en mi ultimo viaje a ese país.

Putin muestra al mundo a Ucrania como un “hijo traidor” que no sólo apuñala a su madre rusa al hacer alianzas separatistas y “riesgosas” con los gringos y la Unión Europea, sino que, además, no permite que sus “nietos”, las mencionadas regiones de Donetsk y Luhansk, muestren fidelidad a su abuela soviética.

Este melodrama descrito en un párrafo y usado por el presidente ruso como argumento para la avanzada bélica contra Ucrania, se traduce en la larga pelea que ha librado Ucrania contra las regiones separatistas del Dombás desde 2014 hasta nuestros días, y que ha costado la vida a 14 mil personas y ha parido casi 40.000 heridos, en su mayoría civiles.

Se suma a lo anterior, la intención reiterada de Ucrania de sumarse a la OTAN, lo que permitiría a EE UU y a sus aliados europeos el asentar bases militares a tan sólo 600 km de Moscú. Esto, sin duda vulneraría, y mucho, la seguridad rusa.

Históricamente desde la invasión napoleónica, y después, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Rusia ha usado los 1600 km de Ucrania como barrera de protección entre su capital y el resto de Europa.

Putin ha resentido de forma abierta la adhesión sucesiva a la OTAN de 15 países fronterizos y cercanos a Rusia, todos exURSS, a los que tildaba y tilda de traidores y enemigos rusos.

Para Putin, “nuevo zar de todas las rusias”, el ser cónsono con su discurso anti-yanqui es un asunto de trascendencia, honor y legado político, y bajo ningún concepto permitirá que Ucrania se subyugue a la voluntad imperialista americana, como lo hicieron los países mencionados. Esta liebre no la puede dejar escapar, so riesgo de perder credibilidad ante sus súbditos rusos y del resto del mundo occidental. No importan mayores sanciones, ni amenazas de EE UU, ni de la UE, ni la cantidad de muertos rusos o ucranianos, ¡vaya por delante su honor!

Este “honor” —o locura— ha llevado a Putin a amenazar bélicamente a las cercanas Suecia y Finlandia, si se les ocurriera adherirse a la OTAN en este momento. La respuesta del gobierno de ambos países ha sido un calmado: — “haremos lo que creamos conveniente”

Lo profano

Para Putin perder a Ucrania, como un enclave de seguridad soberana, es un riesgo que no puede correr. Tener a los gringos “respirándole en el cuello”, sería para el futuro de la económicamente maltrecha Federación Rusa, el golpe mortal que los americanos anhelan desde la época de la Guerra Fría.

Por otra parte, Ucrania, no sólo representa para Rusia seguridad nacional, sino un mercado de casi 45 millones de habitantes, relacionado comercialmente con todo Occidente y Asia, lleno de recursos naturales e industria, que bien podrían agregar valor al mermado erario de la “Federación”.

Mi madre siempre decía: —»cuando veas una pelea, piensa en dinero y acertarás». Si bien no siempre, creo que respecto al conflicto Rusia-Ucrania, podría estar acertada.

En el subsuelo de Ucrania reposan enormes reservas certificadas de uranio, titanio, manganeso, hierro, mercurio, carbón, arcilla, y especialmente, gas.

Ucrania es conocida como el granero de Europa, por la significativa producción y exportación de girasol y sus derivados, trigo, cebada, centeno, maíz, papas y miel; pudiendo potencialmente satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas.

Se suma, además, el hecho de que Ucrania es el cuarto país en el mundo en materia de gasoductos, siendo el segundo proveedor de gas natural de Europa. Asimismo, es la segunda economía europea en términos de capacidad instalada de centrales nucleares, el cuarto en longitud de red ferroviaria y el décimo segundo proveedor mundial de armas de gran calibre. ¡Un pelo e’ tuna pues!

Por ahora, en una guerra a todas luces asimétrica, dado el poderío bélico ruso, corren los días y mueren inocentes, mientras los gobiernos de ambos países aseguran estar dispuestos a negociar un cese al fuego, poniendo sobre la mesa Putin la dimisión o un golpe militar contra el actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

EE UU y la UE -dada su limitación invasora- hacen despliegue bélico en los alrededores e imponen sanciones de orden financiera y personales a Rusia, aunque esto hunda en la miseria a la población. Este conflicto es uno de los más graves y amenazantes desde la Segunda Guerra Mundial, y hasta de un posible comienzo de la Tercera Guerra Mundial.

De cara a la humanidad, lejos están de la verdad, ya que esta Tercera Guerra Mundial pareciera que comenzó hace mucho tiempo, es comercial y liderada por el nuevo imperio chino, como bien asegurara Donald Trump.

Mientras tanto, los mercados mundiales tiemblan ante el aumento de los precios del petróleo, commodities agrícolas, y las significativas caídas de futuros en las principales bolsas europeas, asiáticas y americanas.

Para el momento de la publicación de este escrito, más de 3.000 personas habrán muerto y contaremos al menos con 15.000 heridos —sino ocurre una catástrofe nuclear en el camino—, en su mayoría civiles, muchos de ellos, niños.

Por supuesto, me pregunto, una y otra vez, quien está pensando en el sufrimiento de la gente, porque ni Putin, ni Zelensky, ni los gringos, ni la UE, lo están haciendo. Como escribiera mi amado poeta Roque Dalton respecto a los políticos y al hacer político: —“siempre vieron al pueblo, como un montón de espaldas que corrían hacia allá”.

Por ahora nuestras oraciones con los rusos y ucranianos, esos que se desplazan a pie.