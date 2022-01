No miren arriba (y a los lados, tampoco)

Diciembre de 2021 nos ha permitido ver una película dirigida por Adam Mckay, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, con un extraordinario reparto de primera línea. Don’t Look Up, que en español sería No mires arriba, ha sido un intento de mostrar unas características propias de esta época en las que, sin duda alguna, se dan muchas repercusiones e impactos en los asuntos públicos de las sociedades por los comportamientos individuales y colectivos que nos muestra dramáticamente.

En muchas oportunidades, desde el ejercicio del poder se intenta desvirtuar las informaciones que impliquen una responsabilidad del gobierno en determinados asuntos donde, o no se hayan hechos esfuerzos para atenderlos o simplemente no están en el interés cercano de quienes toman las decisiones. En el film, esto se concentra, en una amenaza externa al planeta con la posibilidad de recibir el impacto de un enorme meteorito que destruiría la civilización tal como la conocemos, pero en la realidad se puede hacer analogía con las dificultades que ya comienza a generar el cambio climático en nuestra forma de vida pero que, lamentablemente, no ha sido tomado muy en cuenta, hasta ahora, en las agendas públicas nacionales de los Estados más poderosos del orbe.

A la par, gracias a las redes sociales y a la democratización de la circulación de la información en tiempo real y adicionales a los impactos altamente positivos que ello está generando, tenemos unos efectos que han promovido al máximo, el individualismo y la arrogancia personal a niveles extremos.

Como nos lo decía Mario Vargas Llosa en un ensayo de hace pocos años La civilización del espectáculo, donde cada quien se siente artista en potencia y quiere expresarlo continuamente, lo cual no es malo, siempre y cuando no afecte ni debilite la posibilidad de articular esfuerzos para fortalecer lo público y el ejercicio de ciudadanía.

Sin entendimiento y conciliación de colectivos, difícilmente se puede construir institucionalidad que regule la vida en forma democrática. Por ello es preocupante la reaparición con mucha fuerza del fenómeno del autoritarismo en los gobiernos pero también, en paralelo, en conductas individuales arrogantes y despreciativas de la realidad circundante. No es solo “no mirar arriba” también es “no mirar hacia los lados” y desconocer al otro por pobre, débil, al no implicado en las nuevas tecnologías de la comunicación, al que piensa distinto, al que no tiene los recursos para garantizar una mínima subsistencia digna. Al que no me sirve para mis intereses particulares o no comulga con mis ideas. Peligrosamente, esta perspectiva nos está llevando de nuevo a escenarios sin medias tintas, donde se sacrifican las verdades multicolores por verdades individuales e ideologizadas que obstaculizan cualquier forma de atender las diferencias públicas.

La consecuencia directa de este fenómeno es un deterioro creciente de la democracia en muchos lugares del mundo. Una involución que está trastocando rápidamente la manera de resolver los conflictos políticos, geopolíticos, globales y locales. Una humanidad que corre el riesgo de “deshumanizarse” si la preeminencia del espectáculo supera con creces la necesidad de mirar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo para abordar mejor la realidad en sus justas dimensiones y atender cabalmente los enormes problemas que el egoísmo está sembrando por doquier. Ojalá que este film de Adam Mckay nos permita poner cable a tierra antes que sea demasiado tarde.

***