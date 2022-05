Misoginia moderna

El rechazo, odio o prejuicio hacia las mujeres producto de la creencia de que la mujer es el sexo débil e inferior con respecto al sexo masculino, no es cosa del pasado. A veces creemos que tal manera de entender el ser mujer, era parte de los dogmas prevalecientes durante la Grecia antigua o la edad media, quizás principios del siglo XX, porque no se disponía de los conocimientos que hoy manejamos sobre las capacidades intelectuales entre hombres y mujeres, ni se hablaba de derechos humanos ni otros conceptos modernos.

Gente como Aristóteles, Eurípides, Napoléon, Tolstoi, Rousseau, Nietzche, Balzac y otros notables a los que solemos citar con reverencias, califican como perfectos misóginos en muchas de sus más célebres frases, usadas para denigrar e impedir el paso de las mujeres a sus pedestales de las ciencias, las artes, la cultura, la economía y la política. Lo demostramos en este artículo donde recopilamos sus más comprometedoras citas y que puedes consultar acá.



Uno podría pensar que ya eso es historia y que ahora los líderes del mundo civilizado no comparten esa forma de expresarse acerca de las mujeres. Lamentablemente no es así. Siguen siendo comunes las referencias descalificadoras y violentas hacia lo que una mujer es, hace, siente o piensa, por parte de gente que se considera bien educada y culta y que para colmo además, ocupa espacios públicos de importancia por la influencia que su posición les permite ejercer.

Algunos ejemplos

«Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes» Janusz Korwin (Eurodiputado polaco)

«No tengo días malos porque no soy una mujer” Vladimir Putin (Presidente de Rusia)

“A vosotras, suegras, os digo: tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua” Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco)

«No pueden situar a una mujer que está dando el pecho en la misma posición, con las mismas expectativas que un hombre que no tiene esas responsabilidades. Eso contradice la naturaleza» Recep Tayyip Erdogan (Presidente de Turquía)

«La mejor parte de cualquier película es cuando hacen callar a las mujeres» Donald Trump. (Ex presidente de USA)

«¿Saben cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice ‘sí’, quiere decir ‘tal vez’. Cuando dice ‘tal vez’, quiere decir: ‘no’, y cuando dice ‘no’, no es político. Cuando una dama dice ‘no’, quiere decir ‘tal vez’. Cuando dice ‘tal vez’, quiere decir ‘sí’. Cuando dice ‘sí’, no es una dama«. Sebastián Piñera (Ex Presidente de Chile)

«Una mujer no tiene otro destino que el de estar educando a sus hijos» Mauricio Macri (Ex presidente de Argentina).

«Se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres» Andrés Manuel López Obrador (Presidente de México)

«A parir pues, a parir, todas las mujeres a tener seis hijos, todas. ¡Que crezca la patria!» Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela)

«Usted es más bella que inteligente. No me interesa lo que dice” Silvio Berlusconi (Ex presidente del Consejo de Ministros de Italia)

«Yo creo que el mejor lugar para una mujer es en la cocina y de espaldas. Que me haga una buena taza de té, eso es lo que creo» Tyson Fury (Boxeador profesional)

«A mí la única regla que me importa es la regla de tres» Isabel Díaz Ayuso (Presidenta de la Comunidad de Madrid)

«No es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también«. Jair Bolsonaro. (Presidente de Brasil)

«Dicen que se están produciendo muchas violaciones en la ciudad de Davao. Si hay muchas mujeres bonitas, habrá muchas violaciones» Rodrigo Duterte (Presidente de Filipinas)

La lista de frases es mucho más larga y dolorosa que esta y la puedes consultar acá.

Ofende que tales expresiones provengan de gente que lidera pueblos, que ejerce poder e influencia sobre las actuales y nuevas generaciones. El lenguaje no es inocente, por lo que con estas declaraciones misóginas están reflejando su modo particular de asignar escaso valor a las mujeres, a la mitad de la población, a quienes dicen representar.

Otras muestras de misoginia dura

Aunque el término misoginia haga ruido y se suavice usando términos como sexismo o chauvinismo, en realidad expresa la aversión y desprecio hacia las mujeres, que aun ocurre y al parecer se anida en los círculos de poder. Seguramente en los espacios más cotidianos encontramos muchos ejemplos que no se convierten en titulares como estos, pero que son expresión de una estructura que ejerce dura presión contra mujeres que deciden salir del rol anónimo, doméstico y sumiso, esperado para ellas. O como suerte de advertencia para la que se atreva a hacerlo.

Y no está cerca de desaparecer. La misoginia y el sexismo se agudizan en el mundo, advierte Irene Kahn, relatora ONU en un informe especial en 2021: “Sus voces son reprimidas, controladas o castigadas explícitamente por leyes, políticas y prácticas discriminatorias e implícitamente por actitudes sociales, normas culturales y valores patriarcales”. Cambian las formas, pero el fondo sigue intacto, como si viviésemos aun en la Grecia antigua.

De hecho, hoy estamos viendo con estupor manifestaciones graves de la misoginia que subyace a esas frases pronunciadas por hombres poderosos. Son acciones y decisiones políticas que buscan borrarnos del mapa y anularnos como humanas: la vuelta a la burka en Afganistán; el intento por derogar la histórica sentencia de Roe vs. Wade, que protege el derecho al aborto en los Estados Unidos; burlas a la petición de considerar días de baja laboral por menstruaciones en España; leyes que eliminan la palabra “mujer” de sus artículos en Chile; la próxima celebración de un mundial de futbol en Qatar sin importar lo poco que se respetan los derechos de las mujeres en ese país; los 10 feminicidios y las 6 desapariciones de mujeres al día en México; el auge de la prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres al mismo tiempo que los intentos por regular esas formas de explotación sexual en todo el mundo. Todo eso es misoginia. Que se sepa.

***

