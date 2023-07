La llamada “ideología de género”

Debido a los avances innegables e irreversibles de las reivindicaciones femeninas y de las sexualidades alternativas, en buena parte del mundo, los sectores conservadores o fuerzas del oscurantismo han reaccionado denunciando la existencia de una “ideología de género”. Ese movimiento recorre el mundo con mentiras que tergiversan la realidad.

La ideología es un concepto de origen filosófico y muy usado en las ciencias sociales que tiene múltiples definiciones. Para efectos de este artículo, la asumimos como una concepción de la sociedad que se expresa en un sistema de ideas, creencias, valores, constituyendo una doctrina promovida para perpetuar los intereses de un determinado grupo social.

Ideología se asocia a visiones del mundo como las religiosas y político partidistas; por lo tanto, puede haber tantas ideologías como religiones y grupos políticos. En el mundo occidental, la ideología más poderosa es la de la iglesia católica en competencia con grupos evangélicos. Las personas o grupos conservadores tienen una ideología y las progresistas o renovadoras otra.

Una visión maniqueísta de la vida, la que considera que las hechos se ven en blanco o negro y son malos o buenos, ha impuesto la creencia de que el pensamiento conservador expresa la verdad y se asume como no ideológica, mientras que el pensamiento progresista es parte de ideologías políticas que falsean la realidad, fundamentalmente, las representadas por la izquierda.

En su manipulación, las fuerzas oscurantistas asocian ideología a marxismo –como si las religiones no fuesen ideologías–; al feminismo lo asocian con expresiones desestabilizadoras del statu quo y a los movimientos de sexualidad alternativa los hacen ver como grupos que atentan contra el sistema, particularmente, lo que se refiere a lo heteronormativo y al concepto de familia convencional.

Las fuerzas oscurantistas hablan de “ideología de género” para referirse a los postulados de las mujeres de avanzada y de los grupos de sexualidad alternativa porque quieren presentarles como desviaciones sociales, fuerzas del mal. Son la encarnación del demonio, les falta decir.

Ideología de género

La ideología de género es una construcción social, dicho en términos comunes, es un invento, una creación de grupos religiosos para denunciar, descalificar, desvirtuar, revertir o tratar de detener los logros sociales de los movimientos femeninos y de sexualidades alternativas.

La llamada ideología de género es un eufemismo, una manera de referirse a algo sin decir su nombre, un concepto ideológico en sí mismo como lo son todos los postulados religiosos que son presentados como «verdades» incuestionables, mientras se acusa de herejía o pecado a quien las contradiga.

Se habla de “ideología de género” como si los estereotipos y roles asignados al sexo, y las discriminaciones que suponen, fuese un invento.

El enfoque de género no es un invento, ni una creación izquierdista o de sectores que cuestionan el statu quo. El enfoque de género reconoce y muestra la existencia de pautas de crianza y exigencias de comportamientos diferenciales para varones y hembras. Los varones deben ser así y las hembras asá. Eso es género.

La visión simplista de los roles sexuales se ha impartido históricamente a través de las religiones en sus sagradas escrituras. Las diferencias de género no son un invento de mujeres enloquecidas por la modernidad sino un hecho que se ha dado históricamente.

Las diferencias en la crianza y las exigencias de género se han construido sobre la base del poder de lo masculino sobre lo femenino, y ha hecho creer que lo masculino es racional, fuerte, firme, mientras que lo femenino es afectivo, dulzón, débil. Esa es la real ideología de género, promovida por las religiones y la sociedad convencional.

La sexualidad humana

El concepto de diversidad sexual plantea que no todas las personas son iguales sexualmente. La sexualidad humana es compleja y no se define solo por los genitales, hay que considerar otros elementos como, por ejemplo, el comportamiento, la identidad y la atracción o complacencia sexual.

Una persona con pene no necesariamente se siente o identifica como hombre. Algunos, sí. Otros, a veces, sí, otras veces, no. Semejante, puede pasar con las mujeres y su vulva. Tenerla no las hace mujeres como la sociedad espera.

Diversa es la atracción sexual, hay quienes les gusta y sienten placer con personas del sexo opuesto, otras, prefieren de su mismo sexo, y hay quienes no quieren nada sexualmente. La diversidad sexual no es un invento de la supuesta ideología de género ni un accidente de la naturaleza, tampoco es una enfermedad.

Hay niños que se sienten niñas, que son afeminados, y niñas que se sienten varones y se masculinizan. Puede ser así desde muy temprana edad y no son aberraciones de la naturaleza, son niños y niñas que no se identifican con sus genitales, ni con el género que les asignan. Aun así, son personas cuyas necesidades deben ser atendidas y sus derechos respetados. No es una cuestión de ideología de género, lo es de derechos humanos.

La diversidad sexual es demostrable científicamente, no es un invento de la supuesta ideología de género, ni promovida por feministas o por gente de izquierda. No. Es una expresión social y requiere ser reconocida y tener derechos.

Una falacia

Quienes pensamos en términos de igualdad, integración, respeto, derechos humanos para todas las personas, cualquiera sea su edad y expresión sexual, tenemos que combatir a quienes se valen de la supuesta ideología de género para hacer ver a sus opuestos como la encarnación de la perversidad.

Los ideólogos que denuncian la “ideología de género” no ocultan sus reales intenciones: combatir, derogar, frenar, impedir los avances sociales de las mujeres y de personas con diversas expresiones sexuales.

Se trata de una lucha por los derechos sexuales y humanos. Todas las personas, independientemente de su edad, sexo, identidad o comportamiento sexual tienen derecho a ser protegidas por la ley y respetadas socialmente.

Estés donde estés, oponte a las fuerzas del oscurantismo, que se presentan con cualquier nombre, diciendo que son la representación del bien.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Feminismo como actitud ante la vida