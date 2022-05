El caos geopolítico global

OPINIÓN · 6 MAYO, 2022 05:41

TSJ pero a mi manera

La célebre canción My way, lanzada por el no menos célebre, Paul Anka, en 1969, fue versionada en español en 1970 por la argentina, Estela Raval, y hoy nos inspira para relatar lo que podemos entrever respecto a la elección del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, tan reseñado en estos días. Tal vez lloré, o […]