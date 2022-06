Díaz Ayuso ¿ejemplo de vocería política?

La política española de los últimos tiempos ha estado muy signada por el multipartidismo, por las coaliciones amplias y muy complejas para formar gobierno. La etapa en la que el partido popular o el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) dominaban el espectro político de ese país en este momento dio paso a otro esquema. Aunque, obviamente siguen siendo las fuerzas políticas más organizadas y fuertes de España, requieren más diálogos con otras organizaciones nacionales, provinciales y locales para poder orquestar alianzas más sólidas en respaldo popular.



En ese contexto surge la figura de Isabel Díaz Ayuso. Desde agosto de 2019 preside la comunidad de Madrid y ha venido escalando en su posicionamiento interno en el seno del PP (Partido Popular) hasta el punto que ya la asocian con la posibilidad que en un futuro muy cercano, se convierta en la figura central nacional de la organización para recuperar un espectro importante del electorado que hoy por hoy muerden otros partidos y, naturalmente, regresar a La Moncloa.



Obviamente, una figura como la que representa y en una posición tan estratégica como la que ocupa la han perfilado para ser un centro de polémicas importantes. Una de las de mayor relevancia la tuvo con quien fuera el líder del PP, Pablo Casado, cuyo resultado fue precisamente su intempestiva salida de la presidencia de ese partido siendo sustituido por Alberto Núñez Feijóo. Aunque de momento existe la paz interna, difícilmente pueda detenerse la incidencia que tiene el tipo de vocería que ejerce Díaz Ayuso, que la predispone a ocupar roles estelares en la política española más allá de la Comunidad de Madrid.



En ese sentido, conviene detenerse un poco en la forma cómo Isabel Díaz Ayuso a sus 43 años de edad, expresa sus ideas y mercadea su gestión pública. El primer ingrediente que pone en sus intervenciones es la pasión con la que lo hace. Una pasión asociada a emociones diversas con un lenguaje directo y fresco que se distingue de las formas tradicionales de comunicación política que caracterizaron a España y buena parte del mundo por décadas. Al propio tiempo, al ser directa roza en no pocas oportunidades un cierto sentido de agresividad que le permite usar la polarización para marcar áreas temáticas comunes con su electorado. Una dinámica de interacción sagaz que la posiciona con fuerza en el espectro, independientemente de bases partidarias o detractoras. Ha desarrollado una capacidad para atraer a la opinión pública con su formato de vocería que no ha necesitado una larga trayectoria política para alcanzar un posicionamiento nacional nada despreciable. Ha desarrollado un instinto vital para conectarse con las audiencias de nuevo cuño, en una época caracterizada por un desarrollo impresionante de las tecnologías de la comunicación que han cambiado la plaza pública tradicional de origen griego, por múltiples temáticas individuales y grupales a las que el político o líder tradicional, le está costando demasiado llegar. Díaz Ayuso lo hace con una naturalidad que la conecta diariamente con todas estas audiencias.



Y más allá de sus ideas y su forma de gobernar, a Díaz Ayuso hay que estudiarla a fondo desde la perspectiva de lo que comunica y cómo lo comunica. El marketing político actual y el marketing relacional con las audiencias digitales, enmarcan una serie de potencialidades creativas asociadas a una lideresa de estas características. España no ha sido la pionera en ello, pero si alguien lo ha asumido con entereza y perspectivas claras es esta joven madrileña, cuyo rápido despunte en un medio donde los hombres habían llevado siempre la batuta, puede catapultarla más rápido de lo que nos imaginamos, a estadios superiores en un país de alta polarización y ruido comunicacional que sin foco, será difícil surfear.

