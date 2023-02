Datincorp: revelando la ruta en Venezuela

El más reciente estudio llevado a cabo en todo el país por la firma Datincorp, nos arroja claves demasiado importantes para aproximarnos a la realidad de la opinión pública venezolana. Con fecha 5 de febrero y soportado en 1200 entrevistas directamente en hogares, la muestra indica elementos cruciales para la interpretación del momento político que está viviendo Venezuela.



El 70% refleja un desencanto y decepción por la política y los políticos en general, este dato resume una posición a la que se ha llegado gracias a las incoherencias del liderazgo por una parte y a la compleja situación económica que vivimos, cuyas consecuencias son aterradoras en las cifras sociales del país y en los impactos migratorios que se profundizan. No obstante, comienzan a aparecer «señales» en clave electoral en el horizonte inmediato.



Aunque la desconfianza sigue siendo mayoritaria, comienzan a aparecer algunos nombres que están reanimando la ruta electoral. María Corina Machado, Benjamín Rausseo, Manuel Rosales, Henrique Capriles y el propio Nicolás Maduro, comienzan a ser «referentes» en el debate político. El aparecer con porcentajes superiores a los 10 puntos de intención de voto, indica que ya se están gestando conexiones emocionales con la población y esto deberá ir consolidándose en próximos estudios. Estas tendencias iniciales, pueden abrir un «dique» de entusiasmo que vaya delineando a la figura del mundo opositor con mayores probabilidades de capitalizar el descontento popular para polarizar con la opción psuvista representada por Nicolás Maduro.



La opinión pública venezolana aporta un dato extremadamente útil para la ruta política a seguir por los candidatos. «Buscar soluciones negociadas con el gobierno» con un 67% de respaldo; «prioridad a la crisis económica» un 87%; y el «levantamiento de sanciones» es respaldado por el 78% de los entrevistados. Obviamente, las estrategias deben apuntar en esa dirección de lo contrario, será muy difícil reducir la brecha de desconexión popular actual. Acá se puede apreciar que el momento político parece alejarse de las posiciones radicales si se quiere aspirar a mayores porcentajes de apoyo. Los candidatos deben revisar acá sus niveles de «confianza y no confianza» para indagar sobre posibilidades reales de polarizar en términos candidaturales.



73% sigue evaluando negativamente la gestión presidencial de Nicolás Maduro. En una situación de tanta adversidad como ésta, Nicolás debe reinventarse. Es muy difícil obtener la reelección con 30% de apoyo popular. Por ello ha sido el eje central de su estrategia dividir a los factores opositores, pero no será suficiente esto. Va a necesitar «refrescar» su discurso, reconvertirlo y ajustarlo para que pueda ser más inclusivo y menos confrontación. Hasta ahora lo ha mantenido, pero con la evolución de estas cifras, difícilmente podrá recuperar terreno con la misma estrategia.



Tres nombres hasta ahora despuntan en las encuestas y que ratifica Datincorp, María Corina Machado, Benjamín Rausseo y Nicolás Maduro. Aunque en relación al universo global de la opinión pública venezolana aún representan pequeños segmentos, esto naturalmente tenderá a cambiar. Aquí juega un rol trascendente la forma en que tengan para ampliar su «techo de crecimiento», hacia dónde apuntan, cómo se mueven en el país y los apoyos que puedan obtener con base a su narrativa electoral.



Importante destacar que las primarias comienzan a ocupar un espacio importante de intención de voto y como mecanismo de catapulta del planeta opositor. Probablemente todas las miradas se concentren hacia ese evento que puede convertirse en catapulta o verdugo de quien las gane. Todo dependerá de la transparencia y la actitud de ganadores y perdedores para focalizar el paso siguiente. El estudio de Datincorp arroja demasiadas pistas interesantes que, sin duda, nos van a ayudar a revelar lo que se viene.

***

