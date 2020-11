¿Acaso duerme usted, señor fiscal? - Efecto Cocuyo

El fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ha terminado siendo tendencia en Twitter en días pasados por manifestar su desconocimiento sobre qué ocurría con las FAES.

Me permito, señor fiscal, reproducir algunas de las menciones que ha hecho sobre las FAES el informe de 2019 de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Y me remito sólo a éste documento, y no al informe de la Misión de Verificación de los Hechos, dado que la señora Bachelet y su equipo han tenido el beneplácito del Estado venezolano.

Que usted manifieste, en público, desconocimiento o desconcierto sobre la labor represiva de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) no le exime de responsabilidades y menos de la posibilidad de terminar señalado directamente en un eventual proceso ante la Corte Penal Internacional.

En todo lo que señala la señora Bachelet usted termina teniendo responsabilidad por omisión, al permitir que eso ocurra. Según el artículo 285 de la constitución vigente establece que su rol como funcionario público comprende: garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales, llevar a cabo las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios públicos, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles, y proteger a las víctimas y testigos de hechos punibles.

Las FAES, según puedo leer en el informe, es una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, y han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. La creación de las FAES y su presencia en el cargo, desde 2017, tuvieron lugar de forma simultánea no puede usted señalar que usted recibió problemas que su antecesora generó o no atendió.

Según el documento del alto comisionado, a medida que la crisis política, social y económica se fue agudizando, en nuestro país, las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014. En el contexto de ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones.

En el contexto de estas operaciones de seguridad, el equipo de la señora Bachelet documentó “casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres”. Sí señor fiscal, las FAES se han afincado en reprimir a los pobres también, esos pobres que fueron la bandera de la revolución que usted aún dice defender.

Las personas entrevistadas, por los expertos de la ONU, se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de organizaciones venezolanas de derechos humanos, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas.

Por si usted no lo sabe, el alto comisionado entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019, y coincidieron al describir un modus operandi similar.

Las FAES llegaron en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearon los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevaron armas largas.

Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separaron a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax.

Señor fiscal, se trata de ejecuciones extrajudiciales ejercidas acompañadas además de un saqueo de los hogares pobres donde vivían las víctimas. Las FAES no sólo asesinan, sino que también roban.

Las personas testigos reportaron al alto comisionado de derechos humanos cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Plantaron armas y drogas, en algunos casos dispararon sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría “resistido a la autoridad”.

En muchos casos, señor fiscal, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial.

Además de estos testimonios con los familiares de 20 hombres ejecutados en zonas populares, el equipo de la señora Bachelet documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el modus operandi ya descrito.

Después de recopilar todo esto sobre las FAES, el llamado de la señora Bachelet fue explícito pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro de que disolviera a este cuerpo. Eso fue el 4 de julio de 2019. Usted debe recordar que la respuesta inmediata del gobierno fue incluir, por primera vez en un desfile militar, a los efectivos de las FAES, con motivo de la conmemoración del 5 de julio de 2019.

Todo eso termina siendo parte del expediente que se va acumulando tanto en el alto comisionado como en el consejo de derechos humanos de la ONU, y también en la CPI, que usted visitó recientemente.

Usted, señor fiscal, no da las órdenes para que una unidad represiva como las FAES actúe. Pero sí ha sido nula su actuación para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más humildes. En este último aspecto que señala la señora Bachelet sí tiene usted una responsabilidad plena: “la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada”.

¿Acaso duerme usted, señor fiscal?

