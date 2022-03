Venezolana atrapada en Konotop, ciudad ucraniana sitiada por rusos

Konotop fue una de las primeras ciudades tomadas por los rusos, quienes lanzaron bombas durante la última semana de febrero, como un aviso a la resistencia. Finalmente, los invasores prometieron arrasar la localidad el 2 de marzo, si esta no se rendía. Sin demasiadas posibilidades de defenderse y tras momentos de deliberación con el alcalde Artem Seminikhin, los residentes acordaron no enfrentarse a las tropas a cambio de que no se desplegaran por completo en las avenidas y los dejaran en paz.

Ampliación



