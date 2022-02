Un día después del incendio del Cine Città vecinos afectados reclaman respuestas

Lo que despertó a Zoe Uzcátegui no fue el humo sino el hambre. Después de una larga siesta se levantó directo a la cocina del apartamento y, en un instante, una espesa humareda le enrojeció los ojos. Supo que algo se estaba quemando muy cerca y no lo pensó demasiado antes de tomar a sus dos gatos y bajar tres pisos por la escalera del edificio, donde ya varios vecinos se agrupaban.

Eran las 4:00 de la tarde de este 31 de enero de 2022 y el fuego comenzaba a expandirse en el edificio Riverside, en la avenida principal de Bello Monte, municipio Baruta, al sureste de Caracas. El local contiguo, Cine Città, estaba envuelto en llamas. Uzcátegui, estudiante del último año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, se encontró en pijama en medio de la acera, contemplando el caos a su alrededor, con los zapatos embadurnados en una mezcla de barro y aceite para motor.

«Vivo con mi novio, alquilados, nosotros venimos del interior y ya no tenemos dónde quedarnos; el apartamento quedó vuelto nada. Si yo no me levanto porque quería comer me hubiese quemado, porque no escuché voz de alarma», expresó la joven de 28 años, oriunda de Mérida, a Efecto Cocuyo este 1 de febrero.

Este lunes se registró un incendio de gran magnitud en el negocio mayorista Cine Città, que también afectó a la tienda de tecnología Canguro y al edificio contiguo llamado Riverside, donde hay 28 apartamentos repartidos en 6 pisos. Más de cinco horas tardaron los bomberos en controlar el siniestro, desde las 5 p.m. del lunes hasta las 3:00 a.m. de este martes. Se utilizó un aproximado de 300 mil litros de agua, según declaró Darwin González, alcalde de Baruta.

El mayor Claudio Martínez, jefe de la zona operativa número 3 de los Bomberos del Distrito Capital, afirmó que fueron más de 800 mil litros.

Asimismo, González aseguró que solo había 8 apersonas afectadas, pero funcionarios del cuerpo de Bomberos de Distrito Capital y Protección Civil indicaron durante la noche del incendio que contabilizaban 13, entre ellos cuatro bomberos y un niño de 11 años.

A un día del incidente, los habitantes del Riverside ingresaron en sus viviendas y encontraron sus muebles quemados y, en algunos casos, gavetas abiertas y cajas fuertes forzadas; varios de ellos perdieron dólares en efectivo, relojes y pasaportes, según denunciaron. Las preguntas sobre lo que ocurrió continúan multiplicándose, mientras los vecinos esperan que sus casos sean verdaderamente atendidos por la alcaldía de Baruta y la administración de Cine Città.

Los bomberos

El incendio comenzó a las 3:30 p. m. del lunes, según narran los testigos. La estación de bomberos más cercana a Bello Monte queda a 4 kilómetros, en Plaza Venezuela, pero los camiones de Distrito Capital tardaron media hora en llegar.

El establecimiento mayorista es conocido en la zona por vender cientos de litros de aceite para autos y kilos de comida para mascotas. Los vecinos de Riverside cuentan que ningún trabajador los alertó sobre el fuego, que se extendió rápidamente por la cantidad de sustancias inflamables que se guardaban en Cine Città.

«Estaban más concentrados en sacar las bolsas de Perrarina que de siquiera decirnos que debíamos correr. Ninguno intentó apagar el fuego cuando comenzó. Pero los muchachos de Canguro sí salieron con extintores, para ver si podían ayudar», indicó una vecina, que no quiso ser identificada.

Aunque el alcalde Darwin González aseguró que se utilizaron 10 supercisternas para controlar las llamas, estas llegaron de una en una, mientras los bomberos no contaban con otra forma de obtener agua. Cientos de personas se mantenían de pie en la avenida, con los teléfonos encendidos y en la mano, a pesar de la poca señal telefónica que se evidenciaba en la zona. Funcionarios de la Guardia Nacional restringieron el paso peatonal y de vehículos.

A las 6 p. m., un grupo de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se presentó en sitio, para intentar reestablecer la luz en el sector, que fue cortada por motivos de seguridad cuando empezó el siniestro. Un joven bombero, con el rostro sucio, se acercó a la cuadrilla de electricistas, los saludó y les mostró las manos llenas de hollín.

«Chamo, se me quemaron los guantes. No tengo más y allá no hay», dijo señalando a un camión rojo de los Bomberos de Caracas.

Conocía a uno de los miembros del grupo de Corpoelec, quien le dio una palmada en la espalda y encogió los hombros.

«Vamos a ver donde conseguimos unos, mi pana», le respondió al bombero.

Hoy fuimos testigos, con lo ocurrido en @Cinecitta, Baruta, que los bomberos 🚒 de la ciudad no cuentan con equipos suficientes para combatir incendio de estas proporciones ni con equipos de rescate calificados.Lo qué hay son buenos recursos humanos con talento,pero sin equipos pic.twitter.com/RRYhfmlxRN — Antonio José Vargas Pacheco (@AbogadoAntonioV) February 1, 2022

Usuarios en redes sociales denunciaron que el cuerpo de bomberos no cuenta con el equipo necesario para atender a emergencias. Se denuncia la falta de guantes y pantalones de seguridad, además del déficit de ambulancias. Para 2021, los Bomberos de Distrito Capital solo contaban con dos de estos vehículos operativos, para una ciudad donde conviven 4 millones de personas. Estos datos provienen de un monitoreo realizado por Efecto Cocuyo, en junio del año pasado.

Por lo menos tres horas tardaron intentando acceder a los pisos de arriba del edificio Riverside desde unas escaleras que no han sido renovadas o cambiadas desde hace media década, informó un funcionario, que no quiso ser identificado.

Por otro lado, en el lugar también se presentaron más de 300 funcionarios de Protección Civil, Hidrocapital, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de las alcaldías de Chacao y Baruta.

Para las 10:00 p.m. del 31 de enero, varios vecinos se organizaron para repartir comida y café a los cuerpos de seguridad, así como a las personas afectadas.

El único niño

A Santiago Pérez lo sacaron del edificio en estado de shock a las 6:00 p.m. del 31 de enero. Apenas pudo escuchar a su alrededor las decenas de voces mezcladas y el sonido de las sirenas de una ambulancia; tenía el pecho quemado y le ardían los brazos y las piernas.

«¡Ese es el niño de la señora Claudia!», exclamaron los residentes que estaban cerca y lo reconocieron. Su madre, Claudia Rodríguez, lo esperaba en la entrada del Riverside.

El chico de 11 años se encontraba solo en un apartamento del piso seis cuando el incendio alcanzó los niveles superiores; un vecino subió a buscarlo y lo ayudó a bajar hasta la planta. Fueron recibidos por un bombero, que los sacó del lugar. Santiago fue trasladado de inmediato a la Clínica Metropolitana; es el niño lesionado.

«Él ya está bien; tiene esa quemadura un poquito grave en el pecho, pero no pasó de ahí. Más fue el susto y el trauma. Cuando lo bajaron los bomberos, estaba temblando completamente», expresó Carlos Pérez, su papá.

Declaraciones del alcalde

Darwin González se presentó en la avenida principal de Bello Monte a las 10 a.m. del 1 de febrero. Hizo énfasis en que Cine Città tiene los permisos al día con los bomberos y aseguró que parte de su equipo ya se había comunicado con los afectados.

No obstante, los habitantes del edificio insistieron en que nadie los había contactado y exigieron respuestas verdaderas al problema.

«La directiva de Cine Città indicó que se haría responsable y que iban a estar atentos», se limitó a contestar el político.

En este país que la permisologia esté al día no es garantía. Es muy fácil pagar por ellas. Cine citta debe responder por lo damos causados a terceros. https://t.co/abPtWGz30i — demócrata100% (@anitanateram) February 1, 2022

Lo que verdaderamente me llama la atención del incendio en Cine Citta es que no ha quedado claro ¿cómo se otorgan los permisos de funcionamiento a un local que vende material inflamable en una zona residencial? — 💜 Irene Mejías Sola (@IreneMSola) February 1, 2022

Teresa Torres se quejó al alcalde de la falta de soluciones. «¿Cuántas familias estamos quedando en la calle?», preguntó a Darwin González.

«Créame que nosotros, como intermediarios, vamos a estar ayudándola a usted en este proceso», comentó el alcalde.

«En este momento no queremos palabras de aliento, queremos soluciones porque las palabras se las lleva el viento», respondió Morales, de 60 años.

El alcalde aclaró que Bello Monte es una zona residencial, pero se permite el funcionamiento de talleres mecánicos y negocios de aceites y repuestos. A pesar de ello, los vecinos de Riverside y usuarios en redes cuestionaron qué tan responsable es dejar que un negocio venda cientos de litros de material inflamable justo al lado de un edificio residencial.

Reuniones necesarias

Nerenst Walterd, representante legal de Cine Città, se reunió con los vecinos en las instalaciones de la alcaldía de Baruta.

«Lamentamos toda esta situación, que es algo que puede suceder, pero lo importante es que estamos aquí con ustedes», comenzó Walterd. Escuchó cada una de las quejas y pidió que los afectados se anotaran en una lista. Aclaró que Cine Città esperará los reportes oficiales de las investigaciones realizadas por los bomberos antes de tomar una decisión sobre cómo procederá.

Un vecino preguntó sobre las recientes obras de construcción de la marca, también próximas a Riverside.

«Eso está muy cerca y me gustaría saber qué clase de actividad económica se realizará allí. Porque, si no, denme una indemnización y yo me mudo a otro lado», puntualizó. Walterd comentó que no sabe qué es lo que se venderá, una vez esté terminado el comercio.

«No nos mienta y nos diga que tenían un buen sistema contra incendios, porque ni una sola alarma sonó», fue una de las quejas de Charles Romero a Nerenst Walterd.

Todos los vecinos estuvieron de acuerdo y preguntaron cómo es que un local que vende material inflamable no tenía extintores o mangueras. A esto, el abogado solo respondió que la empresa está dispuesta a prestar apoyo a los afectados.

El representante legal se comprometió a ubicar a las personas que no tienen donde quedarse. Por ejemplo, Zoe Uzcategui, de 28 años, y Álex, de 25, pasaron la noche en el Hotel Beethoven, en la avenida Miguel Ángel. Las habitaciones fueron costeadas hasta la 1 p.m. del 1 de febrero por Cine Città.

«Las instalaciones del hotel son terribles. No está en condiciones y no nos podemos quedar ahí, porque esto de seguro va a durar meses», indicó Álex, quien proviene de Maracaibo. Otra persona cuyo departamento quedó inhabitable es Felipe Schoen, el hombre rescatado de la azotea el 31 de enero. Él se encuentra hospitalizado y sus familiares iniciaron una campaña para recaudar donativos.

Igualmente, Walterd dijo que apoyaría a los residentes con la construcción de una puerta o el levantamiento de una valla en el edificio para evitar futuros hurtos. Hasta las 12 del mediodía, 14 personas se anotaron en la lista facilitada por Nerenst. Solo la mitad de ellas eran propietarias; el resto se identificó como inquilinos.