Trabajadores y jubilados marchan en Caracas en demanda de aumento salarial

Trabajadores del sector público, encabezados por maestras y maestros, marcharon por el centro de Caracas hasta la sede del Ministerio de Educación Superior para exigir pagos justos, el aguinaldo completo y un ajuste salarial digno.

“Los trabajadores y organizaciones sindicales y sociales representativas del mundo del trabajo estamos en la calle. Exigimos al gobierno nacional aumento general de sueldos, salarios y pensiones, que como mínimo arranque y no sea menor al costo de la canasta básica como uno de los parámetros definidos en el artículo 91 de la Constitución”, leyó un comunicado Raquel Figueroa, en representación del sector educativo.

Marcharon desde la plaza de Parque Carabobo. Foto: Mairet Chourio

En el documento se pide el pago íntegro, completo y no fraccionado de los aguinaldos, que piden los recalculen al aumento salarial que exigen e igualdad en el pago de este beneficio para los pensionados del Seguro Social y la Misión En Amor Mayor.

También participaron jubilados y pensionados, que sobreviven con una asignación mensual de 130 bolívares.

Salario actual “es una burla”

Una de las participantes en la protesta fue la trabajadora jubilada del Ministerio del Transporte, Carmen Laya, una mujer de 75 años.

“Ya no queremos seguir en esta burla. Este señor presidente se ha encargado de darle dilaciones a los reclamos. No estamos conformes con este salario que no nos alcanza, nuestros hijos se han ido al exterior y las remesas que mandan tampoco alcanzan. No hacemos nada con nuestras pensiones”, sostuvo.

Aseguró que mientras el gobierno invierte dinero en una consulta sobre el territorio Esequibo, debería mejor pensar en jubilados y pensionados que no tienen el presupuesto suficiente para subsistir.

Salarios y pensiones dignas fueron parte de las demandas. Foto: Mairet Chourio

La enfermera Berta Say dijo que mantienen una lucha continua, pese a que están buscando como “comer” ante el salario mínimo que se ubica en 130 bolívares desde marzo de 2022.

Los trabajadores marcharon desde la plaza de Parque Carabobo hasta la sede del Ministerio de Educación Universitaria. Llevaban pancartas, banderas de Venezuela, cacerolas y pitos.

También reclamaron por la persecución contra la dirigencia sindical y recordaron los 16 años de cárcel en contra de seis luchadores sociales, a quienes condenaron el pasado mes de agosto.

A la par del llamado a la movilización en Caracas, la Coalición Nacional Sindical pidió que las manifestaciones se realizaran en todo el territorio venezolano.

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana se dispuso durante la movilización. Foto: Mairet Chourio

Con información de Mairet Chourio

Me gusta esto: Me gusta Cargando...