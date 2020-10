Tarifas de Internet aumentan pero no mejora la calidad, dicen usuarios

Mes a mes las tarifas de Internet en Venezuela van en aumento, pero esto no es garantía de que los usuarios cuenten con un servicio de calidad.

Desde la estatal Cantv hasta las compañías privadas como Supercable, Inter y NetUno, reciben lluvias de reclamos a través de las redes sociales.

Considerando que desde el pasado mes de marzo el país convive con la pandemia del COVID-19 y aún persiste un esquema de cuarentena, muchos ciudadanos se quejan de que las deficiencias les impiden trabajar desde sus hogares y que sus hijos puedan desarrollar la educación a distancia.

“El Internet casi que es un saludo a la bandera. Pésimo servicio”, opina Sara Guardia, usuaria de la compañía Supercable.

Expresa que la velocidad de navegación es “nula”, que la conexión no es estable y que “no pueden estar conectados más de dos dispositivos”. Por eso, tuvo que contratar otro servicio, esta vez de Internet satelital, para poder trabajar.

“Mi trabajo requiere estar conectada a Internet y más ahora. Soy abogado y con los tribunales trabajando de forma virtual todo lo debo mandar por correo electrónico”, explica.

Destaca que no espera gozar de un servicio gratuito ni regalado, sino que “quiero que lo que pague me funcione”.

El pasado mes de julio pagaba 2.989.999 bolívares por un paquete de Internet y televisión por cable, en agosto la factura llegó en Bs. 4.050.000. Para septiembre le pidieron cancelar Bs. 5.355.000 y este mes de octubre le cobraron Bs. 7.555.000.

ABA Cantv

Carolina Iturriza relató que el pago de su plan de ABA Cantv aumentó de Bs. 300.000 en agosto a Bs. 700.000 este mes de octubre, lo que representa un 133 % de incremento entre ese período.

Cree que los aumentos no se justifican, especialmente considerando que el Internet es “muy lento” e intermitente, es decir, a veces se queda sin conexión.

Además, alega, su sueldo como trabajadora de la administración pública no aumenta al ritmo.

Otro usuario de Cantv, que prefirió mantener su nombre en reserva, reclamó que en los últimos meses ha intentado cambiar su plan para aumentar los megas de navegación. La compañía le informó la activación y cambio de planes están suspendidos “hasta nuevo aviso”.

Sin embargo, él encontró una cuenta en Instagram que ofrecen realizar los cambios de planes de ABA cobrando tarifas en dólares. “Eso es el mejor ejemplo de corrupción que existe”, dijo.

Un técnico externo

El pasado mes de septiembre un trabajador del sector salud que vive en Baruta pagó Bs. 7.200.000 por su paquete de Inter que ofrece televisión por cable e Internet. Este mes la factura llegó en Bs. 9.000.000.

Dice que ha calculado que los montos parecieran estar anclados a una tarifa fija en dólares, pero que por el aumento del dólar paralelo, impacta el incremento en bolívares.

“No es lo caro si no lo malo… ofrecen una cosa y termina siendo otra”, opina.

Refiere que él contrató un plan de 20 Mbsp y con suerte termina gozando de 14Mbps o menos.

Además, luego de meses de escribir a la empresa por redes sociales, terminó contratando a un técnico externo para que solventara una avería de una serie de canales que no podía ver, pese a que eran parte del plan que paga.

Es un servicio que, si te soy sincero, tomando en cuenta que estamos en Venezuela, es bueno. Pero si te están cobrando, tengo derecho a exigir que no se interrumpa ni que sea lento, y que cuando yo reclame me atienda una persona, no una máquina contestadora”, expresa.

De acuerdo con el más reciente informe de Freedom House, Venezuela es el país del mundo que experimentó la mayor disminución de libertad en la red en los últimos cinco años, de 12 puntos en el 2020, en comparación con las cifras del 2016.

El informe también señaló el bloqueo por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro de una página web creada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, para dar información sobre la pandemia, y el arresto temporal de varios periodistas que informaron sobre el virus.

En cuanto a la velocidad de la conexión, según Speedtest Global Index Venezuela ocupa el lugar 169 de los países, solo por encima de naciones como Mauritania y Cuba.