La hija de Eduardo Carvajal, Iraís Carvajal, denunció a través de un video que su padre lo detuvieron en Maturín este lunes 4 de septiembre, cuando ocho hombres armados lo sacaron de su vivienda.

Además, exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre su paradero.

Carvajal es hermano del general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, quien fue jefe de contrainteligencia y espionaje de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El militar se encuentra actualmente preso en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

La hija de Eduardo Carvajal detalló que su papá fue sacado a las cuatro de la tarde de su domicilio, ubicado en la urbanización Las Cayenas en Maturín, al oriente del país, bajo la excusa de que un jefe lo había mandado a buscar por una entrevista.

“Se lo llevaron y no supimos de él hasta las siete de la noche, cuando me llamó y me dijo: ‘Estoy en el aeropuerto de Maturín y me llevan detenido a Caracas, porque allá es la entrevista con el supuesto jefe que quiere hablar conmigo’. No sabemos nada de él”, dijo la venezolana en un video publicado en la red social X.

Sin orden de arresto

Iraís Carvajal añadió que el hermano de “El Pollo” Carvajal fue detenido sin una orden judicial y que desconoce cuales fueron los motivos.

“No sabemos qué organismo se lo llevó, no sabemos dónde está, dónde lo detuvieron, para qué, cuál es el motivo, porque no tenían orden. No tenían nada que avale la detención”, expresó. Solicitó al gobierno informar las razones del arresto.

Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto ni notificado el lugar donde se encuentra Eduardo Carvajal este 5 de septiembre.

En Estados Unidos, Hugo Carvajal permanece acusado de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas y dispositivos destructivos. Además, el país lo señala de haber intentado ingresar más de 5 mil kilos de cocaína a su territorio y de apoyar a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El militar se declaró no culpable después de dos audiencias en una corte federal de Nueva York. Finalmente, el juez permitió a la Fiscalía sustentar los cargos contra el general hasta noviembre.

