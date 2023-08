El abogado del general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal aseguró al diario estadounidense Miami Herald, que el militar no colaborará con la justicia de Estados Unidos.

Quien fue jefe de contrainteligencia y espionaje de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se encuentra preso en una cárcel en Nueva York, lugar al que llegó extraditado desde España el pasado mes de julio.

En ese país enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico que podrían llevarlo a una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, su abogado Zachary Margulis-Ohnuma, aseguró al Miami Herald que no tiene interés en ayudar a la justicia estadounidense.

“El gobierno no ha identificado ninguna evidencia creíble o tangible que vincule al general Carvajal con el narcotráfico o de que brindó apoyo material a las FARC”, dijo Margulis-Ohnuma en una declaración escrita enviada al medio estadounidense y al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que se dio a conocer este sábado 4 de agosto en su sitio web.

Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas y dispositivos destructivos. Incluso del intento de ingresar más de 5 mil kilos de cocaína a su territorio y de apoyar a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Quién es Hugo Carvajal

Carvajal fue un importante militar bajo el gobierno de Chávez. En el año 2014, con Maduro en el poder, lo designaron cónsul en Aruba, donde fue detenido por autoridades de ese país para extraditarlo a territorio estadounidense. Sin embargo, las presiones diplomáticas del chavismo permitieron su expulsión de esa isla caribeña que pertenece a Países Bajos.

A su llegada a Caracas, Maduro y el segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lo recibieron como un héroe en pleno congreso de la organización partidista.

El general se postuló a candidato a diputado en las elecciones parlamentarias de 2015 y junto a Cabello, quedaron elegidos como legisladores por el estado Monagas.

Pero en 2017, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 100 fallecidos, comenzó a distanciarse de Maduro. Primero cuestionó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y dos años más tarde ofreció su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Llamó en 2019 a sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer a Maduro como jefe de Estado y darle el respaldo al ahora exiliado político de Voluntad Popular.

Viaje y prisión en España

Poco tiempo después de hacer público el video con su llamado, Carvajal llegó a España con su familia. Las autoridades lo detuvieron, aunque lo pusieron en arresto domiciliario. El militar se escapó y pasó casi dos años en la clandestinidad hasta su recaptura.

Después de apelar y apelar ante la justicia española y la europea, finalmente el Tribunal de Estrasburgo autorizó su extradición a Estados Unidos, que se concretó el pasado 19 de julio.

Tras dos audiencias en una corte federal de Nueva York, El Pollo Carvajal se declaró no culpable y en la última, cuando se esperaba que pidiera una fianza, el juez permitió a la Fiscalía sustentar los cargos contra el general hasta noviembre.

Ahora, su abogado sostiene su inocencia y espera el desarrollo del proceso judicial.

“El general Carvajal no ha cometido ningún delito, (y por esa razón ) no se declarará culpable, no entrará en un acuerdo de cooperación y peleará los cargos en el tribunal” para demostrar su inocencia, sostuvo Margulis-Ohnuma.

