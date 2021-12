Siento que trabajo para pagar pasaje; caraqueños se quejan por tarifas del transporte

Usuarios y usuarias del transporte público en Caracas se quejan por el nuevo costo del pasaje, que se ubica entre 1,5 y 2 bolívares para este 15 de diciembre.

El ajuste representa un aumento del 50 % respecto al mes pasado. Mientras tanto, el sueldo mínimo venezolano es de 10 bolívares mensuales, equivalentes a dos dólares al cambio.

«No gano sueldo mínimo. Nadie sobrevive con eso. Pero sí siento que a veces trabajo para pagar pasaje. Se me van de 6 a 10 bolívares diarios. Si saco la cuenta, me pongo a llorar porque esos son más de 30 dólares mensuales, que es más o menos la mitad de mi sueldo sin comisiones», indica Veruska Palma, vendedora en una tienda departamental. Ella debe subir a dos autobuses para llegar a su trabajo: uno de Palo Verde a Petare y otro desde Petare hasta Chacaíto. Para volver, tiene que que tomar los mismos dos buses.

✍️De 1 bs a 1,5 bs el pasaje sin anestesia, solo pague 1 bs el chofer me reviro y le dije que conmigo no si no el sabe lo que le pasara.



Me dejo en paz , pero y como hacen los demas?

Ahora no tenemos alcalde en Caracas , tenemos a una INFLUENCER, la campaña por RRSS INSOLITA🤦‍♀️