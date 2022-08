Sentados en la calle comerciantes del Mercado de los Corotos esperan soluciones a un mes del incendio

Esperan sentados en la calle, con la mercancía expuesta en el suelo. Eso es lo que hacen ahora los comerciantes afectados por el incendio que consumió el Mercado de los Corotos de Quinta Crespo, al final de la avenida Baralt, en el centro de Caracas, el pasado 31 de julio.

Al menos 310 puestos resultaron perjudicados por el fuego. Debido a ello, desde hace dos semanas hombres y mujeres han resuelto sentarse en las afueras del edificio, todavía ennegrecido, para poder vender los pocos productos que aún les quedan. Algunos lo perdieron todo y comenzaron de nuevo con ahorros y bienes que tenían guardados en casa.

Otros, los que trabajaban en la planta baja del mercado, lograron salvar varios objetos que ahora comercializan en la acera a mitad de precio. Para el 31 de agosto, 15 personas acomodan puestos improvisados con sábanas y cartones, bajo el sol o la lluvia, donde ofrecen herramientas, comida, electrónicos, juguetes y hasta ropa. Aseguran que se mantendrán así mientras aguardan por respuestas y soluciones de la alcaldía del municipio Libertador.

«No nos han dicho nada todavía. No sabemos si está habitable, porque los bomberos no han mostrado informes. En la alcaldía nos dijeron que nos tenemos que aguantar un tiempo porque el Psuv está en elecciones y están ocupados», indicó una de las comerciantes, que prefirió mantener su identidad a resguardo.

El 31 de julio, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró en declaraciones a los medios que las acciones a tomar en el Mercado de los Corotos dependerán en parte de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. En caso de que el lugar sea todavía habitable, se realizaran los respectivos trabajos de rehabilitación.

Sin embargo, una segunda alternativa es reubicar a los comerciantes, quienes rechazan esta opción. Un total de 268 vendedores resultaron afectados de forma directa por el siniestro.

«Nosotros queremos luchar por el edificio. Hay personas que llevan mínimo 20 años aquí. Para uno que está joven, es fácil levantarse. Pero aquí hay mucha gente mayor que lo perdió casi todo y es difícil empezar en otro sitio. Nosotros queremos, en la medida de lo posible, regresar al edificio», dijo Rosa Quintero, una vendedora del lugar, a Efecto Cocuyo.

De reunión en reunión

Al menos tres reuniones se han organizado entre los comerciantes perjudicados por el incendio y personal de la alcaldía de Caracas en agosto, aseguran los vendedores. No obstante, señalan que hasta el momento no saben que decisión tomarán las autoridades, puesto que ni siquiera les han permitido ingresar al mercado a verificar si hay mercancía que pueda rescatarse de entre los escombros.

«A veces buscando uno encuentra algo que se salvó y que puede vender. Aunque sea una llave, un martillo, un destornillador. Parece que no es importante, pero para uno eso hace la diferencia», explicó Quintero.

Las personas que tenían locales en la planta baja fueron las que menos reportaron pérdidas, debido a que ese espacio no sufrió tantos daños, según reportes preliminares de los bomberos.

«A mí se me quemó todo. Hasta los recibos, que tenía guardado en mi local en el nivel Mezzanina. Este es mi único sustento, ahora estoy viendo que vendo aquí, de las cosas que tenía guardadas en mi casa, a ver qué puedo invertir después. Pero hay días en los que no vendo ni un dólar. Esto está muy fuerte, yo tengo 71 años. ¿Para dónde me voy a ir? No queremos reubicación, en mi caso son 14 años los que llevo en el edificio, no dos días», explicó un comerciante, que prefirió resguardar su identidad.

Los vendedores temen que el Estado se olvide de ellos, que su problemática termine por archivarse y exigen que la alcaldía les apoye en la situación en la que se encuentran.

«Esto está muy flojo. Muchos ya no saben qué hacer. En la alcaldía nos dijeron que, si esto se puede rehabilitar, no va a estar listo para diciembre de este año», expresó Olivia García*.

Vivir al día

Funcionarios policiales no permiten que los comerciantes del Mercado de los Corotos instalen sus puestos los lunes. Del resto, apenas los miran. Unos cuantos vendedores prueban suerte solo viernes, sábado y domingo, cuando hay más transeúntes en Quinta Crespo. Sin embargo, otros prefieren trabajar desde el martes.

«En sí, nos han atendido de la alcaldía, pero no nos han dicho nada de lo que va a pasar. Entonces estamos acá, intentando vivir del día a día. De alguna forma tenemos que llevar comida a nuestras casas», explicó García.

Comerciantes aseguraron que los que alquilaban locales en los niveles superiores de la edificación fueron estafados por la administración, que cobraba diferentes montos semanalmente.

«Ya están cansados. Muchos pagaron bastante dinero por estar en los locales y ahora todo eso no puede ser en vano. No queremos irnos de aquí. Queremos que nos arreglen como debe ser», puntualizó Olivia.

Sobre la detención de un presunto responsable del incendio, identificado como José Manuel Lafuente, el 3 de agosto de 2022, indicaron que no manejan información de su ubicación actual y del proceso.

De acuerdo con Tarek William Saab, fiscal general, a Lafuente se le atribuyen delitos de incendio intencional agravado, manejo indebido de sustancias peligrosas, daño a la propiedad y hacerse justicia por si mismo.

«No sabemos de él. Ni siquiera sabemos si realmente fue intencional el incendio, porque los trabajos de investigación culminan el 16 de septiembre, según la alcaldía», explicó Quintero.

Los afectados afirmaron que autoridades de la alcaldía del municipio Libertador volverán a reunirse con ellos el 6 de septiembre. Mientras tanto, se mantienen a la espera, en la calle, bajo el sol o la lluvia, frente a las ruinas del mercado que llevaba 22 años funcionando en el centro de la capital.