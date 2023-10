Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Distrito Capital (Sinvema), advirtió que solo el 60 % de los estudiantes del Área Metropolitana de Caracas asistió a clases durante la segunda semana de octubre, una cifra alarmante si se compara con años anteriores.

“Antiguamente no era tanta la ausencia de los estudiantes en los centros educativos: en las dos primeras semanas había una asistencia de un 85 %. Hoy en día muchos padres no tienen siquiera pasaje para llevar a sus hijos. Un padre que tiene tres niños, debe pagar cuatro pasajes”, dijo a Efecto Cocuyo.

Recordó que el sueldo del sector público se ha devaluado hasta equivaler, para el 13 de octubre de 2023, a 3,7 dólares mensuales de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). En el caso de los educadores, el salario oscila ahora entre seis y 25 dólares al mes.

Machado informó también que al menos 80 % de las escuelas en la capital funcionan bajo el esquema de horario mosaico, una modalidad en la que los profesores trabajan de dos a tres días por semana debido a la crisis salarial. Alertó que, a pesar del panorama, la ministra de Educación sigue negándose a discutir el contrato colectivo pendiente.

“Ella asegura que la situación se le fue de las manos”, puntualizó el presidente de Sinvema.

Algunas escuelas en Caracas reciben menos de la mitad de sus matrículas. Foto: Mairet Chourio.

En la Unidad Educativa Rafael Napoleón Baute, ubicada en la avenida principal de José Félix Ribas, municipio Sucre, han acudido diariamente 800 niños en los últimos cinco días, mientras que el plantel tiene una matrícula total de 1.860.

“Lo que pasa es que tenemos el nuevo año escolar con la misma problemática salarial y los maestros diciendo “Yo trabajo dos días”. Hay un problema con los padres que tienen varios niños, que si el de sexto grado no coincide con los de primero y de tercero la mamá no los manda. Esto es algo que ha pasado en muchas escuelas”, explicó Lennys Toro, la directora de la institución.

Horario mosaico se oficializa

Toro indicó a Efecto Cocuyo que el miércoles 11 de octubre se reunió con la directora del distrito escolar, que le solicitó que los docentes de la Rafael Napoleón Baute explicaran de manera individual por qué van a trabajar dos días. Actualmente tiene 58 maestros en nómina y un déficit de seis.

El tercer lunes de octubre los representantes deberán firmar en un documento que ellos aceptan la modalidad de horario mosaico planteada por los profesores, que también ha sido denominado “horario de contingencia” por algunos gremios educativos.

“Es una propuesta. Yo no le puedo decir al papá: “Págale”, porque esto es una escuela pública. Pero si le puedo decir: “Ten conciencia un poquito, que ganamos seis dólares que no nos alcanza para nada. Que no es culpa tuya, pero si tú quieres calidad de educación también ayúdame”. La asistencia va a estar mala hasta que no se arregle el problema”, dijo la directora.

Gremios advierten que el ausentismo escolar es uno de los principales problemas del nuevo período acádemico. Foto: Mairet Chourio.

Aseguró que ella misma tendrá que ofrecer clases a los niños de primer grado, debido a que nadie ha acudido a cubrir la vacante. “La subdirectora atenderá lo que se tenga que atender aquí”, añadió.

Siguen sin arreglar infraestructura

Al Rafael Napoleón Baute lugar acuden miembros de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), enviadas por el gobierno para acondicionar la escuela. No obstante, el suministro de agua es deficiente: el servicio funciona solo de lunes a miércoles y el resto de la semana dependen de un tanque.

El personal estatal barre el suelo, saca pupitres dañados e intenta organizar el sitio. El preescolar fue rehabilitado, pero aún carece del mobiliario suficiente.

“Tenemos 40 militares que se rotan. Son los albañiles, soldadores. Me están arreglando la escuela”, comentó Toro. Aún no hay cifras oficiales de cuántas escuelas han sido acondicionadas en Caracas, pero la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) asegura que seis de cada diez presenta graves fallas de infraestructura para octubre de este año.

Bricomiles realizan trabajos en escuela de Petare. Foto: Mairet Chourio.

En el municipio Chacao, a 13 kilómetros de distancia, en la Unidad Educativa Nacional El Libertador, aún continúa el problema de la filtración de los techos que data del año pasado. Además, recientemente un árbol se derrumbó sobre las gradas de la cancha y continúa en el mismo sitio, sin que autoridades o cuerpos de seguridad hayan acudido por él.

“Primero fue todo un proceso para que vinieran a picarlo y ahora es todo un proceso para que vinieran a recogerlo”, indicó la directora del plantel, Ana Hernández.

En la escuela El Libertador hay déficit de docentes especializados. Foto: Mairet Chourio.

A diferencia de su homóloga en José Félix Ribas, la escuela El Libertador ha recibido la totalidad de su matrícula de 1.435 niños.

“Mis aulas han estado completas. Nosotros sabemos toda la realidad de lo que está pasando, pero doy gracias a Dios que estamos trabajando a tiempo completo”, dijo la docente.

No obstante, Hernández agregó que en el plantel hacen falta profesores especializados en química, física, castellano y matemática.

25 % de inasistencia docente

Efecto Cocuyo visitó el viernes 13 de octubre los mismos colegios a los que acudió el 2 de octubre, día en el que iniciaron las clases a nivel nacional. No obstante, en algunos de ellos, en los municipios Sucre, Libertador y Chacao, las autoridades se negaron a recibir a los periodistas con el argumento de que estaban en reunión con miembros de las respectivas zonas educativas.

Sobre el tema, Edgar Machado reportó que el Ministerio de Educación ha ordenado a los planteles que prohíban la entrada de medios de comunicación y que eviten dar declaraciones sobre la situación en sus aulas.

Foto: Mairet Chourio.

Además de ello, Machado denunció que los trabajos de remodelación de algunas escuelas en Caracas, muchos ordenados a última hora, están provocando que alumnos y maestros se enfermen por el polvo y el olor a pintura.

“Se ha ausentado aproximadamente un 25 % de docentes, unos porque se han enfermado, porque la semana pasada estaban todavía pintando algunos centros educativos. Otros están esperando a ver que pasa con la Vicepresidencia de la república”, dijo.

Indicó que esperan una reunión la semana entrante con la Vicepresidencia para plantear sus reclamos salariales. Finalmente, se mostró preocupado debido a que al menos el 15 % de los docentes activos de la nómina en Distrito Capital ha manifestado que renunciarán este año si el Estado venezolano no ofrece soluciones efectivas a la crisis de la educación.

