Algunos maestros lo han denominado «horario mosaico» y otros prefieren los términos «horario de emergencia»: lo cierto es que se trata de una modalidad alarmante en Venezuela en la que los docentes dan clases solo dos días a la semana y el resto se dedican a labores que les permita diversificar sus ingresos. Se está volviendo cada vez más común y los gremios advierten que traerá graves consecuencias.

Hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial u orden del Ministerio de Educación al respecto. El «horario mosaico» no es una acción nueva: ya se había advertido en 2022 en decenas de centros educativos y comenzó como una decisión que tomaron algunos educadores en escuelas públicas debido a los bajos salarios del sector, que actualmente no superan los 30 dólares. En muchos casos, los docentes que faltaban uno o dos días fueron amenazados con ser despedidos.

Sin embargo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció este 16 de marzo de 2023 que algunos jefes de zonas y directores en los estados Mérida, Delta Amacuro e incluso Distrito Capital, han propuesto a los profesionales de la educación asistir a las aulas solo dos jornadas semanalmente a raíz de las múltiples protestas que se han organizado en las calles por la reivindicación de los derechos laborales.

«No estamos de acuerdo. El magisterio venezolano está exigiendo lo que le pertenece: salarios dignos. Ahora son los propios jefes de zona y los mismos supervisores que le están proponiendo a los docentes que trabajen dos días y le dejen tarea a los muchachos», expresó Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, a Efecto Cocuyo. «Sabemos que lo están haciendo en algunos estados».

Nancy Hérnadez, presidenta de Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) ya había advertido a principios de febrero que los docentes faltaban a clases ante la necesidad de generar otros ingresos. El pasado 13 de marzo, durante una protesta organizada en el centro de Caracas, representantes gremiales rechazaron el horario mosaico y reportaron que la ministra de Educación, Yelitze Santaella, se niega a negociar con los maestros.

«Eso viene pasando desde hace mucho antes de la pandemia, porque no hay docentes, no hay condiciones en las escuelas y los profesores se han puesto de acuerdo con los representantes», dijo Hernández.

¿Qué días dan clases?

Maestras de la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicada en Los Ruices, municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas, contaron a Efecto Cocuyo que llegan a acuerdos con la escuela y los padres para acudir a clases solo tres días a la semana.

«Los directores prefieren no decir nada, porque no quieren que se vayan los maestros», indicó una educadora que prefirió mantenerse en el anonimato. «Algunos docentes aprovechan de dar tareas dirigidas y otros venden en una tienda o cosas así».

Representantes se muestran preocupados por la situación. Algunos no saben dónde dejar a los niños durante esa hora en la que, se supone, deben estar en las aulas. Además, la disminución del aprendizaje y el tiempo en la escuela es un factor que alarma a las familias.

«Yo estoy llevando a la niña jueves y viernes nada más. Mi hijos más grandes: uno va martes y jueves. El que está en cuarto año de bachillerato va solamente los miércoles de siete de la mañana a cinco de la tarde. Y ese mismo día le quieren dar casi todas las materias. Ocho materias de 40 minutos cada una. Esto me preocupa muchísimo», expresó una representante del Luis Beltrán Prieto Figueroa que prefirió mantener su identidad a resguardo.

Raquel Figueroa, especialista en Políticas Educativas y dirigente sindical de Fenaprodo-CPV, explicó que la crisis educativa en Venezuela es cada vez más evidente en cuanto el tiempo en el salón se reduce progresivamente. Recordó la resolución publicada en la Gaceta Oficial N° 42.505 el 15 de noviembre de 2022, que recortó el horario de clases a cinco horas académicas.

«El gobierno sacó una resolución el año pasado. Pero la realidad los está poniendo contra la pared porque ya no es una disminución de horas, sino de dos y tres días y es algo que no pueden controlar», comentó Figueroa el 16 de marzo.

Las consecuencias del horario mosaico

Gremios de educadores aseguran que, aunque no exista información oficial proveniente del Ministerio de Educación, la modalidad de horario traerá consecuencias.

«Vamos hacia una educación totalmente mediocre. No nos estamos centrando en el desarrollo de la pedagogía. La pedagogía se centra en el desarrollo de la humanidad y la sociedad. En este momento el Estado se está centrando en una visión mecánica y conductual, netamente de contenido. El período de clases se reduce más de la mitad. ¿Qué le enseñas tú a un niño en ese tiempo?», aseguró Figueroa.

Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en silencio frente a la emergencia educativa y se niega a reconocerla, a pesar de las advertencias de una deserción del más de 70 % de los profesores del país y de las pésimas condiciones en la que se encuentra el 80 % de los planteles a nivel nacional.

«El Ministerio dice que estamos dando educación de calidad y ese es el discurso que mantiene. Las actuaciones hasta ahora son pañitos de agua tibia. El Estado debe inyectarle un financiamiento real a la educación de manera progresiva para que se pueda salir del atolladero en el que está. Necesitamos rescatar la matrícula estudiantil, tenemos más de 1 millón de estudiantes excluidos actualmente», puntualizó Figueroa.