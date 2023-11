Las investigaciones sobre la extraña muerte del rapero venezolano Tirone José González Orama, conocido en el mundo artístico como Canserbero, continúan y revelan más detalles.

Tras cumplirse ocho años del fallecimiento de Canserbero, Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, informó durante una rueda de prensa este jueves 23 de noviembre que en la escena del crimen hubo una alteración, por lo que actualmente funcionarios destacados en esa materia se encuentran investigando el motivo de la alteración.

El fiscal señaló que al practicar el ensayo de luminol arrojó un falso negativo, por este motivo las autoridades presumen que una vez ocurrió el hecho la escena fue abordada para una limpieza inmediata para que no quedaran restos de sangre.

Saab indicó que los expertos de la Fiscalía presumen que pudieron haber utilizado hipoclorito de sodio (cloro) o lejía, que son compuestos químicos utilizados para desaparecer los rastros hemáticos en las escenas del crimen.

El Ministerio Público también ordenó la imputación de Natalia Amestica y Guillermo Amestica, por la presunta falsa atestación y obstrucción de la administración de justicia tras la extraña muerte del rapero venezolano.

Saab informó que la Fiscalía 85 Nacional fue la encargada de realizar la imputación de delitos. La razón de la imputación radica en que los acusados habrían aportado datos que no corresponden a la realidad de los hechos ocurridos en el fallecimiento de Canserbero y su amigo Carlos Molnar, calificados hace 8 años como suicidio.

“Dichas versiones contradictorias fueron transcritas en sus declaraciones de enero 2015 al CICPC-Aragua”, dijo el funcionario.

Única testigo del hecho

Saab indicó que Natalia Amestica, pareja sentimental de Carlos Molnar, aparece como la única testigo de los hechos, la noche donde murió Canserbero y Molnar.

Saab reveló parte de las declaraciones hechas por Amestica, donde la mujer afirma que el cantante posiblemente tenía un episodio de esquizofrenia.

“Carlos (Molnar) regresó al cuarto para decirme que Tirone estaba muy mal, que él lo llevó hasta el cuarto del niño, donde Tirone estaba durmiendo y le decía que si veía a Leslie; que la estaban torturando (…) por lo que nos metimos en la internet desde mi teléfono celular a averiguar qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia. Al leer una información que conseguimos, Carlos salió a la sala. A los cinco minutos escuché un escándalo (…)”, dijo la testigo a las autoridades en 2015.

“(…) Me asusté mucho por lo que me encerré en el baño de mi cuarto y llamé al 911; ellos me comunicaron con la policía. Al atenderme un funcionario les dije que había una persona en la casa con problemas mentales y que necesitaba ayuda (…)”, agregó la testigo.

Saab calificó las declaraciones de Amestica como reveladora de inconsistencias extremas y mentiras tremendas.

“No había soportes médicos de que Canserbero sufriese de esquizofrenia; ni una receta para su tratamiento. También en falso que llamó al 911, lo hizo otra persona”, afirmó el Fiscal.

Canserbero no tenía problemas de salud mental

El titular del Ministerio Público aseguró que entrevistaron nuevamente a los familiares de Canserbero, quienes le indicaron que el rapero, considerado por la revista Rolling Stone como el mejor de todos los tiempos, gozaba de buena salud y que tenía proyectos importantes a corto plazo y descartaron problemas de salud mental.

“No correlaciona con una persona que tenga ideas de atentar contra su vida”, opinó Saab.

El fiscal indicó que los familiares de Canserbero le informaron que el cantante les había expresado sus deseos de culminar la relación laboral que mantenía con Molnar y Amestica y que el fallecido rapero no se sentía cómodo.

El Ministerio Público señala que en las declaraciones iniciales de los imputados por el caso expresaron sin pruebas que el cantante sufría de trastornos mentales.

Saab añadió que actualmente la Fiscalía 85 Nacional se encuentra en compañía de un equipo compuesto por patólogos forenses; médico forense y auxiliar de medicina adscritos a la Dirección General Técnico Científica, practicando en el cementerio Metropolitano del estado Aragua la exhumación del cadáver de Tirone González, la cual esperan que les aporte datos criminalísticos relevantes para el esclarecimiento del hecho.

El funcionario informó que está previsto realizar una autopsia psiquiátrica posy mortem de ambos fallecidos, en la que los expertos abordarán el entorno tanto familiar como de amistades cercanas de ambos.

Datos aportados por la familia

Los familiares informaron a la Fiscalía que, para la fecha de los hechos, Guillermo Amestica se trasladó a la residencia de Carlos Molnar, este hecho está siendo investigado por los funcionarios.

Saab indicó que el pasado 13 de noviembre, enviaron a un equipo para practicar la inspección técnica, así como el levantamiento planimétrico de los sitios donde se ubicó a las víctimas y la búsqueda de testigos que pudiesen aportar nuevos datos a la investigación.

“Estos estudios dieron pie al segundo abordaje con la intención de hacer un ensayo técnico para recrear y estudiar el comportamiento a través de un modelo con peso y altura semejante a la de Tirone González; y así observar el comportamiento del mismo. Extrañamente, esa experticia no fue hecha en enero de 2015, a pesar de que nosotros la solicitamos”, dijo Saab.

El Fiscal aseveró que los estudios concluyeron que si el cuerpo se precipitó en caída libre tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con obstáculos que había en la estructura del edificio, lo cual genera una caída irregular.

“Por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Canserbero se lanzó o si hubo una fuerza externa que generó el impulso. Esto desmiente la tesis de la primera investigación, en la cual dan por hecho cierto que Canserbero se lanzó desde la cocina del apartamento de Carlos Molnar. Es un hallazgo técnico-científico revelador”, aseguró.

Saab señaló que la Fiscalía presume que el cuerpo de Canserbero fue movilizado de donde inicialmente cayó.

