Durante los enfrentamientos entre manifestantes, colectivos y fuerzas de seguridad que se produjeron la mañana de este 31 de marzo, periodistas y reporteros que cubrían los hechos también fueron agredidos. El caso más relevante es el de la corresponsal de Caracol Radio de Colombia y la cadena Univisión, Elyangélica González, quien fue retenida, amenazada y golpeada por Guardias Nacionales Bolivarianos.

En el video, que ya rueda por diversos medios, se observa cómo al menos 15 uniformados y otros tres hombres se encuentran a su alrededor. A pesar de que la periodista trata de protegerse, varios de ellos la agreden, la cargan a la fuerza y la sacan del sitio. Esto ocurrió en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia.

Así agredieron a la periodista frente al TSJ. Como diría @LuisCarlos “golpear gente debe ser la actividad favorita de los uniformados”. pic.twitter.com/NI0Pg7RFHz — Olga Palis (@olgapalis) March 31, 2017

Minutos más tarde, una conmocionada Elyangélica conversó con un reportero de Caracol Noticias. Con la voz quebrada, le confesó sentir una profunda vergüenza. “Estaba narrando lo que veía, me paré a describir lo que había visto, me arrancaron el teléfono, saque el otro, me lo quitaron, me lo partieron, lo quemaron. Luego me detuvieron en una parte del Tribunal Supremo. Estoy arañada por todas partes“, relató a la radio.

La periodista aseguraba que durante la agresión se limitó a gritar que estaba haciendo su trabajo. “Era lo único que podía hacer, lo único que les podía gritar, que era periodista y que era mi trabajo, pero me trataron como una delincuente“, concluyó.

Foto: Julett Pineda

Luego del evento, González se acercó a la Fiscalía donde había otras personas protestando y el equipo de Efecto Cocuyo la retrató mostrando sus marcas. Arañazos rojos resaltaban en su espalda y otras partes del cuerpo. Radio Caracol no esperó mucho tiempo para solicitar medidas cautelares a través de Ona Flores, especialista de Derechos Humanos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también denunciaron lo sucedido.

La Cancillería de Colombia se pronunció en apoyo a la periodista y, a través de un comunicado, expresó su rechazo ante este ataque que vulnera el libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio colombiano. Solicitaron las garantías y medidas propias para el ejercicio de su labor.

A través de canales diplomáticos expresamos a VEN preocupación y rechazo ante ataque a libertad de expresión pic.twitter.com/rcvpBTlSKw — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 31, 2017

Desde Efecto Cocuyo nos solidarizamos con Elyangélica González y hacemos votos porque se respete la labor periodística y el derecho a la información establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related