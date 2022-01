PCV exige a las autoridades actuar con “diligencia y celeridad” en investigación del asesinato de José Urbina

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió a las autoridades del Estado actuar con “diligencia y celeridad” en la investigación para conocer a los autores materiales, intelectuales y cómplices, del asesinato de José Urbina, comunicador y dirigente de esa tolda política.

La exigencia la realizó el Buró Político del Comité Central del PCV, el pasado 14 de enero, a través de un comunicado dirigido a Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente, para exigirle que se iniciaran las investigaciones.

El PCV pidió a la Fiscalía General que sea designado un Fiscal Especial Nacional que no esté vinculado a intereses particulares de funcionarios “mafiosos y enquistados en organismos gubernamentales del Estado, a los fines de garantizar una investigación imparcial y expedita del asesinato de José Gregorio Urbina”, se lee en el documento.

El partido político pidió tener una reunión con Saab para tratar los casos de militantes del partido comunista asesinados en los últimos seis años.

En una alerta hecha por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela, la organización pudo conocer que el pasado 13 de enero, la Fiscalía Séptima con competencia “Indigenista, Ejecución de Sentencia y Proceso en Derechos Fundamentales” del estado Apure hizo acto de presencia en Puerto Páez para investigar el hecho, pero para el momento aún no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Estado venezolano.

“Una fuente del PCV, quien pidió reservar su nombre, informó a IPYS Venezuela que junto a la denuncia del Buró Político se consignaría un video publicado por el PCV en redes sociales donde aparece Urbina denunciando las actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona de frontera y donde además responsabiliza al teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de Puerto Páez, por haberlo amenazado. En ese video del 13 de noviembre de 2021 Urbina responsabilizó al funcionario de cualquier hecho que afectara su integridad física”, se lee en la alerta hecha por Ipys.

IPYS Venezuela exigió a las autoridades comenzar las investigaciones que den con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Urbina. La organización también recuerda que el Estado es el principal responsable de evitar la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Caso José Urbina

José Urbina, fue asesinado el pasado 10 de enero, dentro de su propia casa, ubicada en el municipio Pedro Camejo, del estado Apure. La autopsia reveló que el militante del PCV murió tras recibir 27 impactos de bala.

Antes de su asesinato, Urbina denunció en un video publicado en redes sociales que había recibido amenazas del teniente coronel Ramón Sánchez, quien comandó un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, en la entidad llanera.

Las amenazas informadas por Urbina estarían ligadas a las denuncias que el activista político realizara sobre los operativos y acciones de la GNB en la entidad.

«Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, me acaba de amenazar directamente ante una gran cantidad de público por hacer una protesta pacífica (…) Están llevándose a gente de nuestro pueblo, aplicándole un tal Tancol, que nosotros no sabemos con qué se come eso. Ya no queremos más abusos, que se vayan de aquí esas comisiones fraudulentas. Tenemos una gran cantidad de gente en este pueblo que está siendo atropellada», fue la denuncia hecha por el militante del PCV, en un video que difundió a través de las redes sociales, en noviembre de 2021.