«Paguen lo que nos deben», trabajadores se concentran en tres puntos de Caracas este lunes

Trabajadores del sector público venezolano, en especial docentes, se concentraron en tres puntos de Caracas este lunes 27 de marzo para exigir al Estado la reivindicación de sus derechos laborales. Es la duodécima semana consecutiva de protestas en la capital del país.

Más de cien representantes gremiales de las áreas de salud, educación, telecomunicaciones y jubilados se reunieron en Colegio de Ingenieros, a las 10:30 de la mañana, para comenzar la campaña Salario Digno Venezuela. A esa misma hora, maestros se movilizaron hacia la entrada del Ministerio de Educación en el centro caraqueño, mientreas otros líderes sindicales, en conjunto con los pensionados, se ubicaron en la esquina El Chorro, en la avenida Universidad.

Dirigentes sindicales comienzan campaña Salario Digno Venezuela

Docentes de los estados Barinas, Portuguesa, Aragua, Miranda y Vargas (La Guaira) se unieron a las protestas. La mayoría organizó colectas en las calles y semáforos para obtener el dinero necesario para poder viajar a Caracas. Algunos denunciaron que cuerpos de seguridad intentaron impedir que llegaran a la ciudad.

«Vinimos en 15 buses desde el estado Barinas, hubo retrasos por tanta revisión. Nos tardamos como 14 horas en llegar», declaró el profesor Sandro Leal, proveniente del estado llanero. «Desde el 9 de enero estamos en protesta y seguiremos hasta que haya un pronunciamiento. Queremos respuesta rápido».

Docentes protestan en el Ministerio de Educación este 27 de marzo

Los profesionales de la educación gritaron consignas y levantaron pancartas frente al Ministerio de Educación hasta la tarde de este lunes. Algunos vistieron con trajes fabricados con billetes del antiguo cono monetario del bolívar, la devaluada moneda nacional.

Las solicitudes principales son la indexación del salario a la canasta básica, la firma de un nuevo contrato colectivo y garantía de acceso a la seguridad social.

Maestros se movilizaron desde distintos estados del interior para llegar a Caracas

«No creo en el bloqueo. La culpa es del gobierno», gritaron los manifestantes. Indicaron que las sanciones impuestas a funcionarios de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no son las responsables de las pésimas condiciones laborales del país.

Algunos manifestantes se vistieron con trajes fabricados con la devaluada moneda nacional

¿Cuál es el sueldo mínimo en Venezuela?

El sueldo mínimo venezolano sigue siendo de 130 bolívares, equivalentes a cinco dólares de acuerdo a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), para este 27 de marzo. El gobierno de Nicolás Maduro no ha anunciado ningún aumento a corto plazo. De hecho, el 15 de marzo se cumplió un año desde que se decretó el último incremento salarial en el país.

«Nosotros no queremos bonos, queremos un salario digno. Que nos paguen lo que nos deben», dijo la profesora Zulma Hernández, de 53 años, proveniente de La Victoria, estado Aragua. «Por 27 años ejercí la docencia, me jubilé y ahora gano 386 bolívares quincenales (15 dólares). Con eso no alcanzo a comprar nada».

Los profesores en Venezuela ganan entre 10 y 30 dólares al mes

Los educadores en Venezuela no ganan más de 30 dólares mensuales actualmente. Mientras tanto, la canasta básica del mes de febrero se ubicó en 482,26 dólares, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Durante las protestas, docentes recordaron que la ministra de Educación, Yelitze Santaella, se niega a negociar un nuevo contrato colectivo y pidieron su renuncia inmediata al cargo.

Docentes exigen un salario indexado a la canasta básica

La campaña Salario Digno Venezuela

La campaña Salario Digno Venezuela es una iniciativa de distintos grupos gremiales venezolanos, debido a la falta de respuesta del gobierno de Nicolás Maduro.

«Vamos a lanzar una campaña que tiene que ver con un sentimiento nacional que es el salario. El gobierno tiene que reflexionar y ejecutar políticas públicas y laborales que conlleven a dar soluciones reales al pueblo venezolano. En pro de organizarnos más, estamos lanzando esta campaña», explicó Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).

Pablo Zambrano aseguró que los trabajadores necesitan respuestas concretas del Estado

También denunció el hostigamiento de parte del Estado hacia los trabajadores que participan en las movilizaciones. Indicó que decenas han sido sacados de nómina. Así mismo, reiteró que las acciones de calle no se detendrán mientras el silencio estatal se mantenga.

«¿Qué necesitamos hoy? Respuestas concretas. Por eso vamos a seguir en la lucha de calle. La estrategia es hacer una gran campaña en la calle, un tipo de sindicalismo comunitario», sentenció Zambrano.

Campaña de Salario Digno Venezuela con dirigentes sindicales

Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados de Venezuela, uno de los impulsores de la campaña, dijo a los medios que 95 % de los adultos mayores han dejado de tomar sus medicinas en el país y 93 % ha dejado de asistir al médico porque no tiene cómo pagar la consulta.

«Nuestros hermanos están falleciendo, eso se está convirtiendo en algo normal del país y nadie dice nada. Nosotros estamos en labor de visibilizar todos los días a nuestra situación», culminó Cano.