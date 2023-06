Padre Arturo Sosa: Maduración ciudadana es clave para contribuir con la democracia

El superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, reflexionó sobre la democracia, la universidad y la ciudadanía en encuentro que sostuvo en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) este jueves 29 de junio.

Sosa, venezolano y escogido como el prepósito general de los Jesuitas en el año 2016, destacó la importancia de ser ciudadanos para fortalecer la democracia, al ofrecer sus impresiones en el aula magna de la Ucab, en su sede de Montalbán.

“El requisito base (de la democracia) es la ciudadanía y por eso nosotros hemos insistido en la Compañía de Jesús, tanto en la educación universitaria como en la educación primaria y secundaria, que uno de los elementos que queremos ofrecer como parte de la educación integral a la persona es la ciudadanía», dijo el jesuita, según recogió el sitio web El Ucabista.

Maduración ciudadana para la democracia

Su relación con la Ucab es estrecha. Además de sus estudios sacerdotales en la Compañía de Jesús, egresó de esta casa de estudios en la carrera de Filosofía y estuvo ligado al desarrollo de la Católica como provincial en Venezuela, cargo que desempeñó entre 1996 y 2004.

«A mí personalmente me interesa mucho más tener un buen ciudadano al final de una carrera universitaria que un buen ingeniero; no porque quiera que sea mal ingeniero, sino porque si no es un buen ciudadano no estamos cumpliendo con el objetivo de una institución bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús, que busca la educación integral», agregó sobre la importancia de formar ciudadanos.

El Ucabista recuerda que el superior general de los jesuitas volvió a Venezuela después de 10 años de haber dejado el país por los compromisos con su orden religiosa. Antes de llegar a ser el prepósito general, el primero en no ser europeo, fue elegido consejero general en 2008, para seis años después, en 2014, incorporarse a la Curia de la Compañía de Jesús en Roma, cargo que finalmente lo llevó fuera del país.

Te contamos: Arturo Sosa: Espero y deseo que pueda evolucionar a una negociación en Venezuela

En su disertación recordó que «así como se acompañan procesos de maduración personal, también el proceso de maduración ciudadana es clave para que de verdad una institución universitaria o de educación primaria o secundaria pueda contribuir con la democracia en Venezuela y el mundo».

Recordó que la ciudadanía es frágil en muchos lugares del mundo, de la que no escapa Venezuela.

«Esa ciudadanía es muy frágil y muy pequeña en casi todos los países que yo conozco, incluyendo Venezuela», remarcó.

Pidió a la Ucab seguir formando ciudadanos y no profesionales, que mantenga el compromiso con las humanidades para fortalecerse como una casa de estudios jesuita.

Sosa visitó la parroquia San Alberto Hurtado de La Vega, en Caracas, y el pasado 28 de junio estuvo en la Católica de Ciudad Guayana.