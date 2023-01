Un grupo de ONG internacionales mostraron su preocupación por la aprobación de una Ley que busca regular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

El proyecto, Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, se aprobó en primera discusión este martes 24 de enero en una sesión de la Asamblea Nacional de mayoría chavista.

Las ONG alertaron sobre el articulado de la propuesta, su carácter punitivo y el lenguaje que expresa, que además contraviene las normas y estándares internacionales para las labores de organizaciones de la sociedad civil.

«De aprobarse esta ley tendría el efecto seriamente obstaculizar y, potencialmente, criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, y aumentaría el cierre del espacio cívico», denunciaron en un comunicado que hicieron público este 26 de enero.

Añadieron que el gobierno de Nicolás Maduro busca limitar aún más el trabajo de las ONG en Venezuela que se dedican a la defensa de los derechos humanos y dan respuesta a la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Te puede interesar: Claves del proyecto de Ley que busca “regular” a las ONG en Venezuela

Qué dijeron las ONG internacionales sobre la ley

Las ONG deberán registrarse y contar con autorización del Ejecutivo venezolano para poder operar en el país. De no hacerlo corren el riesgo de ser disueltas, de acuerdo con el articulado de la Ley para regularlas.

«Esto implica una restricción inaceptable a la libertad de asociación y otros derechos relacionados», dijeron Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Robert F. Kennedy Fundación para el Debido Proceso, el Global Centr for the Responsability to Proyect, la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (Wola), la Organización Mundial contra la Tortura y el Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos.

«Según las normas y estándares internacionales, las organizaciones de la sociedad civil deben tener la capacidad de realizar su trabajo sin indebidas limitaciones y obstáculos basadas en onerosos requisitos administrativos destinados a limitar su acción e impedir su existencia», mencionaron.

También destacaron que el financiamiento extranjero es vital por parte de ONG nacionales para defender los derechos humanos, una de las principales críticas y cuestionamientos que hace el chavismo y en especial el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien tacha de partidos políticos a las ONG.

«Dado el complejo contexto en Venezuela, en relación con el Estado de derecho, la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado, y en particular la falta de un poder judicial independiente, de aprobarse este proyecto de ley, varios derechos fundamentales están en aún más riesgo, incluyendo los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y de expresión, así como el derecho a defender derechos humanos».

Añadieron que podría «Más aún, podría «convertirse en una herramienta para legitimar lo que es esencialmente la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos».

Lea el comunicado completo aquí: