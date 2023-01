Cabello sobre ONG: No vamos a eliminar ninguna, pero deben rendir cuentas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que las ONG venezolanas sirven como una «estructura de conspiración del imperialismo contra los gobiernos que no le son afines».

Se refirió a la presentación en el Parlamento de mayoría chavista, de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, que él mismo presentó este martes en la Asamblea Nacional y se aprobó en primera discusión.

Insistió en su tesis de que las organizaciones no gubernamentales se dedican a «operaciones de desestabilización, subversión y persecución del imperialismo a gobiernos incómodos», al señalar a Estados Unidos de financiar a estas instancias de la sociedad civil, tanto en Venezuela como otros países.

«Hicieron un escándalo por la presentación de anteproyecto de ley que se realizó el pasado martes ante la Asamblea Nacional sobre esta materia, pero ¿quiénes armaron un escándalo? Pues quienes saben que las ONG han sido utilizadas por parte de EEUU como un mecanismo de financiamiento de actividades para la subversión , desestabilización, persecución contra los Gobiernos que no les son afines», subrayó.

Qué dijo Cabello sobre las ONG

«No vamos a eliminar a ninguna ONG, eso no está en nuestros planes. Tienen que ser sometidas a fiscalización… Se autoproclaman sin fines de lucro, pero no pagan impuestos, se la pasan viajando por el mundo», resaltó durante la transmisión de su programa «Con el mazo dando», que emite Venezolana de Televisión.

Cabello mencionó a Reino Unido y recordó el señalamiento del chavismo de que medios venezolanos independientes recibieron recursos del gobierno de ese país.

«El Reino Unido dijo que había dado millones a medios, salieron retratados medios llamados por el señor (Elliot) Abrams prensa libre. Es toda una estructura de conspiración contra los gobiernos que no le son afines al imperialismo».

Aseguró que no eliminarán ninguna ONG en el país, pero dijo que deberán rendir cuentas, registrarse y tener como fines iniciativas sociales y de carácter humanitario.

Sobre las 62 organizaciones a las que acusó de dedicarse a la política, en la sesión de la Asamblea Nacional, afirmó que no era esa cifra. «Dije que al menos 62. Hoy (25.01.2023) me pasaron otro listado, me pasaron el listado de ‘Juanito Alimaña’ (Juan Guaidó) que les dio plata», mencionó.

Al ampararse en el artículo 52 de la Constitución de 1992, expresó que la ley de las ONG servirá «para poner orden» en esas organizaciones.

Cabello también afirmó que una supuesta campaña contra opositores de la llamada Alianza Democrática, que tiene diputados en la AN de 2020, la financian «las ONG».

Cargó contra Provea al acusarla de no defender derechos humanos, sino de dedicarse a la actividad política. Esta ONG es una de las primeras que se creó en el país en el año de 1988.

Caso de violencia en el béisbol

Además, mencionó el episodio de violencia del estadio Universitario de Caracas, durante la celebración del segundo juego de la final del béisbol, entre Leones y Tiburones.

Condenó las críticas a los peloteros y los insultos de la fanaticada, a la que pidió respetar la trayectoria y el esfuerzo de los beisbolistas, sin nombrar directamente a Ronald Acuña Jr.