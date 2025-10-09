La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró este jueves que el Estado tiene la «obligación ineludible» de permitir la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) solicitó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en la cárcel de El Helicoide.

«El régimen venezolano tiene la obligación ineludible de permitir el acceso sin restricciones a los organismos internacionales, tal como lo establece el derecho internacional. La negativa constante a estas inspecciones es una admisión de las atrocidades y abusos que se buscan ocultar tras los muros de este centro de reclusión», indicó la ONG en X.

El OVP sostuvo que El Helicoide es el «epicentro de la tortura sistemática y la detención arbitraria que sufren los presos políticos en Venezuela».

«Que la CIDH reitere su petición de visitar El Helicoide subraya la gravedad de la crisis de los derechos humanos que padecen las personas privadas de libertad», agregó.

Además, dijo que en El Helicoide hay personas detenidas que tienen «más de un año en aislamiento prologando».

La ONG denunció que en este centro de reclusión los «funcionarios suspenden las llamadas, visitas o entrega de paquetería como medida de coacción a los familiares y que los presos políticos son víctimas de tortura física y psicológica».

«Tampoco olvidemos que el defensor del pueblo y el fiscal general de la República ignoran las denuncias que, por años, han hecho los parientes sobre las atrocidades que se comenten en El Helicoide», apuntó.

El miércoles, la CIDH presentó ante la OEA una solicitud para llevar a cabo una visita en Venezuela con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país y, en concreto, en la cárcel de El Helicoide.

«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido «información alarmante» de lo que allí ocurre, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó este miércoles la propuesta de la comisión y destacó la «urgencia» de que se lleve a cabo: «Una visita ‘in loco’ representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana», dijo en redes.

EFE