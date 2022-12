Nuevo horario académico en Venezuela: ¿cómo nos afecta? 

La resolución del Ministerio de Educación en Venezuela, que reduce las horas académicas a cinco, sigue causando incertidumbre en escuelas y hogares.

Padres y representantes preguntan cómo se organizarán los planteles bajo los nuevos lineamientos, que incluyen la regionalización del horario y diez minutos menos de clases en los bloques de la Educación Media.

Para responder a las principales dudas, este 7 de diciembre Efecto Cocuyo realizó un Space en Twitter con las profesoras Elsa Castillo, dirigente y vocera de la Federación Venezolana de Maestros, y Nancy Hernández, fundadora y directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres).

Qué ocurrirá con nuevo horario en escuelas

«Ante esa reducción de horario lo que puede pasar, y ha venido pasando, es que al no tener completos los objetivos el docente va a mandar cualquier cantidad de actividades. Entonces el muchacho va a tener clases en el turno que le toque y la diferencia restante van a ser el cúmulo de tareas que le manden», explicó Hernández.

Recordó que el Estado venezolano traslada su responsabilidad con la educación a la sociedad y que toda resolución tiene un costo, que se expresa en recursos humanos y materiales para poder contribuir al funcionamiento escolar.

«Este cambio de horario se venía aplicando por la vía de hecho. Algunos directores me confirmaron que el pasado año escolar les giraron instrucciones para dar inicio al nuevo año escolar con las características de este horario e incluso se les permitió disminuir el número de minutos de la hora docente a 40», comentó Elsa Castillo.

Indicó que se le dio instrucciones verbales a los docentes de bajar el bloque a 35 minutos, para que los estudiantes salieran a las 11 a.m. en vez de al mediodía, como en años anteriores. Esto deja en el aire el Plan de Alimentación Escolar (PAE), debido a que los jóvenes se van de los planteles antes de la hora de almuerzo.

«Todo ha sido en un absoluto secretismo que uno se entera porque tiene contacto con las personas activas en educación», indicó Castillo.

Agregó que la medida del Ministerio va en detrimento de la educación pública y que no existió ninguna consulta previa a los representantes del sector educativo en el país antes o después de la publicación de la gaceta oficial, el 15 de noviembre de 2022.

Cómo afecta el horario a las familias

Hernández comentó que se debe analizar la reducción de horas, no por razones pedagógicas, sino por la ausencia de servicios que no permite tener una jornada ordinaria en las escuelas de Venezuela.

«En este momento es mucho más grave porque se está legalizando y consolidando lo que es una jornada escolar muy corta. Eso trastoca cualquier funcionamiento familiar. Muchas veces la familia, si va a tener que llevar el niño a las 7 a.m. y recogerlo más temprano, va a preferir no llevarlo. Sobre todo si no hay garantía de alimentación escolar», dijo.

Comentó que la familia venezolana ha perdido progresivamente su contacto con la escuela, lo que trae como consecuencia una completa desinformación sobre el derecho a reclamar una educación de calidad.

«Las que están siendo más golpeadas son las escuelas públicas, no así los planteles privados porque ellos tienen su propia dinámica. La situación, desde otro punto de vista, no solamente es que se reducen las clases por falta de servicios básicos que garanticen la jornada, sino que el ministerio está dando la bendición a través de una gaceta para que bajo cualquier situación de esta se pueda interrumpir las clases, porque el horario es menor», apuntó Hernández.

Tachó la resolución de «palabrería hueca», debido a que no hay argumentos sólidos que justifiquen el cambio horario. Solicitó una explicación al Estado sobre las razones por las que el Plan de Alimentación Escolar no funcionará a la hora del almuerzo y por qué se eliminaron las horas de laboratorio en los planteles.

¿Cómo queda el Programa de Alimentación Escolar?

Respecto al plan de alimentación escolar, voceros de gremios de profesores han denunciado en múltiples ocasiones, en lo que va de diciembre, que a los niños, niñas y adolescentes se les dejará de garantizar la comida en las instituciones.

Esto se debe a que un grupo de alumnos va a ir en un primer turno hasta las 11 a.m. o 12 p.m., y otro va ir en un segundo turno desde las 1 p.m.

«Si los niños al mediodía ya no están en la escuela, ¿entonces quién come? Pues nadie, y creo que esa es fundamentalmente la razón por la que están modificando el horario y no se atreven a decirlo», puntualizó Castillo.

La vocera de la FVM también criticó la calidad de los alimentos que actualmente se sirven en las instituciones venezolanas de educación básica.

«Ya desde hace muchísimo tiempo no se les está dando una comida balanceada. Generalmente, caraotas y arroz. En algunos casos las caraotas mal cocidas. Después de las quejas, han optado por darle lentejas en ocasiones todos los días. Hay representantes que han manifestado que le están provocando problemas de salud a los niños», denunció.

Añadió que la resolución es la expresión del fracaso de las llamadas «escuelas bolivarianas», gestionadas por el gobierno de Nicolás Maduro desde hace varios años.

¿En qué consiste la regionalización del horario?

Finalmente, uno de los puntos más resaltantes de la resolución es la «regionalización del horario», criticada por Nancy Hernández.

«Los horarios de clases se organizarán según las características geográficas de cada territorio: rural, fluvial, de frontera, insular, indígena y urbano», reza el punto cuatro del decreto.

Para la directiva de Fenasopadres no tiene sentido cambiar las horas de entrada y salidas de acuerdo a las condiciones de cada estado de Venezuela.

«Primero, Venezuela no tiene sino un solo huso horario. Aquí son las siete de la mañana en Táchira, en Maracaibo, en el Delta y en Caracas. Entonces, esa regionalización no funciona para este país. En segundo lugar, tiene que ver con las fallas del servicio de agua y electricidad que con una verdadera regionalización», comentó.

Recordó los severos racionamientos aplicados en el interior de Venezuela que afectan a todos los sectores educativos y que se organizan por bloques de horas.

Ambas docentes hicieron un llamado al Estado a evaluar las verdaderas condiciones en las que se encuentra la educación en el territorio de nacional y a priorizar los problemas más graves, como las fallas de infraestructura y el déficit docente.

«El daño está causado pero hay que evaluarlo. Hay que diagnosticar dónde quedaron nuestros muchachos y hay que recuperar», culminó Castillo.