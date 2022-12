En escuelas de Caracas reina confusión sobre el nuevo horario de clases

La nueva resolución del Ministerio de Educación venezolano sobre el horario académico, que establece cinco horas de clases en ambos turnos, no se ha aplicado en decenas de escuelas de la capital del país para el 7 de diciembre. En variosplanteles reina la confusión y sus directores esperan por lineamientos más claros para poder organizarse.

La medida, que también regionaliza el horario y reduce los bloques en Educación Media a 80 minutos, llega a finales del primer lapso de clases del período 2022-2023.

Mientras tanto, la opinión del gremio docente está dividida entre aquellos que no ven problemas en el decreto, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.505, y los que rechazan la decisión del ministerio por considerarla arbitraria.

«A ese decreto le falta un reglamento que es lo que le exigimos esta semana a la ministra de Educación: una normativa para ponerlo en ejecución a partir de enero. Aunque el decreto dice que es a partir de su promulgación«, expresó Orlando Alzuru, presidente Federación Venezolana de Maestros (FVM), a Efecto Cocuyo. El primer lunes de este mes el docente indicó que la resolución no debería afectar a las clases en el país.

«En nada perjudicaría a la parte académica», puntualizó. No obstante, en contraposición a Alzuru, la secretaria de la FVM, Carmen Teresa Márquez, denunció el 5 de diciembre que la Gaceta Oficial 42.505 fue hecha a espaldas del magisterio y exhortó a la sociedad venezolana a no aceptarla.

«Vemos la improvisación de esta gaceta y este cambio de turno. Y, por supuesto, es grave, porque los bloques de horario de bachillerato eran de 90 minutos, al bajarle a 80, le están quitando 10 minutos de conocimiento a nuestros muchachos», dijo Márquez.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido en centros educativos de tres municipios del Área Metropolitana de Caracas el lunes 5 de diciembre. En la mayoría de las instituciones visitadas educadores afirmaron que no han reorganizado los horarios.

¿Qué escuelas cambiaron sus horarios?

La Escuela José de Jesús Arocha, ubicada en la redoma de Petare del municipio Sucre, abre sus puertas con normalidad a las 7 a.m. y continua hasta las 5 p.m., tal y como ha hecho desde de 3 de octubre de 2022, día en el que se reanudaron las clases 100 % presenciales en todo el país.

«No vamos a reducir las horas. No manejo lineamentos. La resolución está: yo la leí. Pero el detalle que tengo es que eso aplica en las escuelas bolivarianas», dijo Mirna Rendón, directora del plantel a Efecto Cocuyo. De acuerdo con el decreto del Ministerio de Educación, todas las instituciones del territorio nacional, públicas y privadas, deben acatar la orden.

No obstante, en la escuela Jesús Maestro de la red de Fe y Alegría, en José Félix Ribas, no hay cambios en la estructura horaria: la hora de salida en la mañana sigue siendo a las 11:45 a.m. Tampoco hay modificaciones en el Colegio Don Bosco de Altamira, en el municipio Chacao.

Por otro lado, docentes de la Unidad Educativa La Gran Colombia del municipio Libertador si han modificado sus horarios. El sitio tiene 130 años, ocho edificios y 134 aulas, además de una media de 5 mil estudiantes entre preescolar, primaria y secundaria.

«Para nosotros la reducción de hora no es ningún problema y ya la ajustamos. Estamos trabajando según las indicaciones del ministerio», expresó Moraima Padilla, directora de la escuela. Explicó que la hora de salida pasó de ser a las 2 p.m. a las 12:30 p.m. en el caso de primaria.

A pesar de ello, los niños comenzaron a salir a las 11:30 a.m. el lunes 5 de diciembre, según pudo constatar Efecto Cocuyo.

Planteles en El Hatillo, como la Escuela Básica Municipal María May, no han acatado el cambio horario. Sus maestras afirman no estar seguras de cómo organizar los bloques y de si afecta solo a las escuelas bolivarianas, un programa que desde hace años gestiona el gobierno de Nicolás Maduro.

Opiniones encontradas

A finales de noviembre, el Colegio de Profesores de Venezuela se pronunció sobre la resolución y la catalogó de inconsulta y arbitraria.

«…Las razones que motivan a esta disminución de horarios son ambiguas y retóricas, ocultando las verdaderas razones que para nuestro gremio si están claras: hay que resolver la cantidad de niños fuera del sistema escolar, la falta de docentes, la intención de eliminar subliminalmente las escuelas bolivarianas y eliminar el programa de alimentación escolar», expresó en un comunicado.

Sobre esta última denuncia, Moraima Padilla aseguró que el Programa de Alimentación sigue garantizado a niños, niñas y adolescentes en la Unidad Educativa La Gran Colombia, en dos turnos: desayuno y almuerzo. En la Escuela José de Jesús Arocha solo se sirve el almuerzo.

«No vamos a quitarle la alimentación a nuestros estudiantes», comentó Padilla. Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo y especialista en políticas escolares, afirma que el desayuno se ha eliminado progresivamente de varias instituciones y que la calidad de la comida que se sirve a los jóvenes es pésima.

«Esta resolución está centrada para que el Estado pueda reducir la inversión y por eso utiliza el aspecto del horario académico», comentó Figueroa.

Si bien hay detractores de la medida, el sector privado tiene otra perspectiva. Para Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), la resolución en realidad sincera los horarios de clases.

«Esto se adapta inclusive a la territorialidad. Ejemplo, permite que si hay un colegio en Maturín y a las siete de la mañana quiere entrar a clases porque está el sol completo, puede hacerlo. Pero en Trujillo que amanece casi a las ocho, puedes empezar a las siete y media. No te obliga como anteriormente, que todo el mundo tenía que comenzar a la misma hora», puntualizó Romeo.