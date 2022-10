“No es justo que me hundan por mi condición sexual”, mujer transgénero gana carrera y le impiden recibir premiación

Johana Trujillo es una mujer transgénero que participó en una carrera deportiva de 5 kilómetros, en la categoría femenina, en el estado Táchira, pero al ganar el primer lugar el comité organizador no permitió que la mujer recibiera su premiación.

“El profesor de aquí, una persona ya mayor, me dice, delante de todo mundo aquí, ¿cómo se le llama a esto? Yo soy humana, al contrario, las condiciones que yo tengo son de admirar, porque no cualquiera tiene la valentía que yo tuve de asumir mi identidad”, dijo la mujer ante la impotencia de no poder recibir el premio que ganó, en una actividad que promovió la Universidad de los Andes (ULA).

Tras la molestia de la atleta el comité organizador solo aseguró que su decisión fue tomada por quejas de otras deportistas. El hecho ocurrió el pasado domingo 23 de octubre.

“Mientras unos duermen y hacen daño yo hago deporte, entonces no es justo que me hundan por mi condición sexual, merezco respeto, soy una mujer valiente, soy una mujer que tiene valores y principios, que respiro igual que cualquier ser humano. No es justo que yo haya madrugado hoy para ganar y me hagan pasar un mal rato porque pasé un mal rato”, dijo Trujillo a los medios locales.

La acción transfóbica generó una ola de críticas en redes sociales.

En Sán Cristobal, Edo. #Tachira, Yohana Trujillo, atleta transgénero, quién resultó ganadora en una carrera categoría femenina, organizada por la Universidad de los Andes, reclamó que no fue galardonada con el premio pic.twitter.com/0hsmbUgpX9

Organizaciones rechazaron el acto

La organización no gubernamental Somos, que defiende los derechos de las personas Lgbti, fue una de las primeras en pronunciarse para rechazar el acto.

“Desde SOMOS repudiamos estos actos abiertamente transfóbicos y advertimos que la ULA aprobó en Conseno Unversitario un acuerdo que declara a la Universidad territorio libre de LGBTIQfobia junto al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Exhortamos a la Universidad a reconocer a las personas trans en todos sus espacios”, exigieron en un hilo de tuits.

La organización rechazó la propuesta de abrir una categoría para participantes transgénero en los espacios deportivos, al considerar que esto representa un acto de segregación.

Advirtieron lo peligroso que es reproducir discursos de odio que amenazan la seguridad y la identidad de las personas transgéneros en los espacios de la Universidad de los Andes.

Desde la organización Rompiendo la Noma también condenaron el acto de discriminación que sufrió la atleta en la ULA Táchira.

“No le fue entregado el premio y le prohibieron subirse al podio”, denunciaron.

Al igual que otras organizaciones, la ONG Trascendiendo Fronteras, expresó su rechazo tras lo ocurrido e indicaron que en el país no siguen las normas del Comité Olímpico y tampoco de la Asociación Internacional de Atletismo.

“No niegan a formarse y discriminan a Joana Trujillo al no entregarle su premio #LasVidasTransImportan”, expresaron.