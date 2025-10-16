La activista venezolana Nastassja Rojas Silva alertó sobre la creciente vulnerabilidad de los migrantes y defensores de derechos humanos en Colombia, durante su participación anoche en el programa #ConLaLuz de Efecto Cocuyo, conducido por la periodista Luz Mely Reyes.

La conversación, transmitida la noche de este miércoles, se centró en el reciente ataque sicarial contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, un hecho que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de quienes abogan por los derechos de los migrantes venezolanos en el país vecino.

Rojas también desmintió rumores que vinculan el atentado a temas de intolerancia, subrayando que se trata de un hecho de violencia contra defensores de derechos humanos.

Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional para Venezuela y experta en temas migratorios, describió cómo el perfil de los migrantes venezolanos ha cambiado tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela.

“Antes llegaban personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin certeza de cuánto tiempo permanecerían. Ahora, tras el #28Jul, observamos un cambio en las dinámicas migratorias, pero el Estado colombiano no ha adaptado sus políticas para responder a estas nuevas realidades ni a problemas del pasado”, afirmó.

El ataque contra Velásquez y Peche, defensores de los derechos de los migrantes, fue un punto central de la discusión. Rojas destacó la gravedad del incidente y el estado de salud de las víctimas, subrayando el temor que se ha instalado entre los activistas.

“Hay un miedo palpable entre quienes defendemos los derechos humanos. Este tipo de violencia es un hecho público y notorio, y exigimos una investigación transparente para esclarecer lo sucedido”, declaró.

La activista hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que refuercen la protección de los defensores de derechos humanos y aborden las necesidades de una población migrante que enfrenta crecientes riesgos.

“No podemos seguir ignorando la violencia que se ejerce contra quienes alzan la voz por los más vulnerables”, enfatizó.

El programa destacó el rol de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que ha acompañado a los activistas desde el inicio, abriendo espacios de diálogo y brindando protección equiparable a la de ciudadanos colombianos. Rojas agradeció públicamente esta labor, contrastándola con la ausencia de instituciones similares en Venezuela.