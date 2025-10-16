El ministro del Interior, Diosdado Cabello, se pronunció sobre el ataque armado perpetrado contra el activista de derechos humanos Yendri Velásquez y el politólogo Luis Peche, ocurrido en el norte de la capital colombiana.

Durante la transmisión de su programa televisivo de los miércoles, Cabello descartó cualquier motivación política o relacionada con la persecución opositora, atribuyendo el ataque a un «tema netamente pasional» ligado a una supuesta expareja de Velásquez según afirmó sin mostrar pruebas de ello.

«El móvil del delito fue por un tema netamente pasional, donde el autor intelectual y material de este intento de asesinato es la expareja sentimental de Yendri Velásquez, alias ‘Titi’, quien al sospechar que Yendri y Luis Peche habían iniciado una relación sentimental, alias ‘Titi’, en represalia, decidió atentar contra estos dos sujetos quienes iban saliendo del apartamento en Bogotá donde viven juntos desde hace unas semanas», dijo Cabello.

El incidente denunciado por los activistas y varios luchadores por los DD. HH. tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, cuando Velásquez, un defensor de derechos LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia desde septiembre de 2024, y Luis Peche Arteaga fueron baleados al salir de un apartamento en un barrio al norte de Bogotá.

Según reportes iniciales de las autoridades colombianas, ambos resultaron heridos de bala, pero llegaron a un centro asistencial para ser intervenidos quirúrgicamente.

Velásquez, conocido por su labor en la promoción de derechos humanos en Venezuela y su huida del régimen chavista, había denunciado amenazas previas relacionadas con su activismo.

Desde Caracas, el segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro intervino en su habitual espacio mediático para desestimar las versiones que apuntan a un sicariato político.

«Es complicado el tema del sicariato en Colombia, ya que difícilmente falla», ejemplificó, aludiendo al asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en julio pasado, quien falleció dos meses después de un atentado similar.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han confirmado la versión de Cabello, y la investigación se centra en rastrear al presunto sicario.