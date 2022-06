Motorizados de delivery protestan en Caracas por rebajas en tarifas mínimas este #17Jun

Motorizados de servicio delivery de la empresa Yummy se concentraron en distintos puntos de Caracas este 17 de junio, para protestar en rechazo a la reducción de las tarifas mínimas de cobro. De acuerdo con estos trabajadores, el servicio de entrega pasaría a costar 1 dólar cuando antes era de 1,50 o más de 2 dólares.

Varios se movilizaron a lo largo de la avenida Francisco de Miranda, donde se ocasionó un atasco en el tráfico de por lo menos dos horas durante la tarde del viernes. Así mismo, manifestaron su descontento frente al Centro Banaven o Cubo Negro, en la avenida Ernesto Blohm y La Estancia, Chuao, lugar donde se encuentran las oficinas de Yummy.

«La tarifa mínima que uno cobra es de un dólar y medio. Pero ellos nos quieren bajar 0,50 mientras que la inflación está subiendo. Eso es como si tu ganaras 100 dólares semanal y empieces de pronto a ganar 70, mientras todos los demás precios suben. No es justo para uno que tiene que hacer bastantes viajes y calarse lluvia o sol», expresó a Efecto Cocuyo uno de los conductores, que prefirió resguardar su identidad.

De acuerdo con datos ofrecidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas el 7 de junio, la inflación de mayo se ubicó en 10,1 % mientras que en abril se encontraba en 3,6 %.

#AHORA | Motorizados de #Yummy protestan en #Caracas debido a que les bajaron los delivery a sólo $1, cuando antes era de más de $2.



Protesta activa por los alrededores del C.C El Recreo.



Alegan que este monto es insuficiente. pic.twitter.com/8qozIRSAoP — Leo 💎 (@diceleo_) June 17, 2022

Esta no es la primera protesta que realizan los motorizados de delivery de Yummy esta semana. El 14 de junio también salieron a las calles a protestar por las condiciones laborales y la remuneración que reciben.

Yummy protesta pic.twitter.com/VmHvjsp6ag — Claudia Dos Santos (@Claudia2Santos) June 17, 2022

Sin seguro médico

Un motorizado, que pidió mantenerse en el anonimato, explicó a Efecto Cocuyo que los trabajadores de Yummy delivery pueden laborar desde el mediodía hasta las 11 p. m. y ganarse 20 dólares al día si tienen suerte (entre 120 y 80 semanal). Sin embargo, no cuentan con seguro médico.

«Eso y los gastos de mantenimiento de vehículo corren por nuestra cuenta. Estas motos se desgastan de tanto uso. A veces puedes trabajar hasta diez horas. Es un trabajo fuerte, porque Venezuela no es un país que ayude. El año pasado me compré esta moto en 700 dólares para empezar a trabajar en Yummy; hoy esta misma moto me sale en 1.200 dólares y nosotros seguimos ganando el mínimo de 1,50 dólares. Peor, ahora quieren que sea solo 1 dólar», dijo el joven.

De acuerdo con la empresa, para el cierre del 2021 tenía 8.338 conductores activos en cuatro países de Latinoamérica.

El servicio de Yummy Rides

El servicio de Yummy Rides también pertenece a la compañía homónima, pero no se dedica al delivery, sino a trasladar personas. En este caso, conductores también se han quejado de las remuneraciones: afirman que la empresa se queda con un 25 % del costo de las carreras; sin embargo, otros aseguran que ahora ese porcentaje aumentó a un 30 %.

«Entonces al final te quedas tú con unos pocos centavos. Es decir, para el usuario está muy bien porque viaja con una tarifa barata, pero para el que te lleva no es rentable porque hay que rodar mucho y de paso el 30 % se lo queda Yummy. ¿Quién va a querer rodar tantos kilómetros para ganarse unos 2 o 3 dólares, con lo que cuesta la gasolina?», dijo uno de estos riders a Efecto Cocuyo.

Actualmente, el combustible en Venezuela se ubica en 0,50 dólares por litro (precio internacional). Así mismo, el rider agregó que les hacen pagar un adicional de 3 %, que resulta en un impuesto extra.

«No sé por qué, pero hay que pagar ese impuesto que me recuerda mucho al Igtf ese, que ahora hay que dar cuando uno cancela en divisas en los mercados», puntualizó.