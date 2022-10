Mascotas perdidas en El Castaño: qué hacer y dónde acudir

Decenas de avisos de mascotas extraviadas durante el desbordamiento de la quebrada de Palmarito se han compartido a través de redes sociales desde el 18 de octubre. En el sector afectado, El Castaño, al norte de la ciudad de Maracay, dueños buscan a perros y gatos que desaparecieron luego de la fuerte corriente de agua que arrastró vehículos, árboles y personas.

«En este momento del desastre no ha habido nada más útil que las redes. Estuvimos esta mañana en El Castaño y hubo personas que nos dijeron que hay animalitos que quedaron dentro de las casas encerrados y otros que no aparecen. Lo primero que hay que hacer cuando pasan este tipo de cosas es ir a las redes», expresó María Rivero, médico veterinaria y directora de Fundación Abad, organización dedicada a la protección animal en Aragua.

Maracay El Castaño pic.twitter.com/vZ0toZSv5i — Quiero un Perro (@quierounperrove) October 19, 2022

Agregó que otras ONG como Fundacani (Fundación Amigos Caninos) se encuentran en labores de rescate y cuidado de las mascotas. También participa la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Venezuela (UCV) con sede en Maracay y la Fundación Ángeles Peludos.

En plataformas como WhatsApp se han organizado grupos de vecinos para buscar o alertar sobre los perros de los que no hay rastro desde el desbordamiento. La solidaridad también es con ellos, porque son seres vivos y las mascotas forman parte de las familias», puntualizó Rivero.

En el marco de lo ocurrido en El Castaño, Efecto Cocuyo realizó una guía práctica de lo que se debe hacer en el caso de perder una mascota o de encontrar un animal solo en la calle, con las recomendaciones de expertos en el tema:

Números de contacto para avisar

Rivero instó a los dueños de mascotas extraviadas a compartir fotos y avisos por redes. «Mientras más personas sepan que el animalito se perdió, más sencillo es encontrarlo», dijo.

También expresó que es importante llamar o escribir a las organizaciones, que pueden prestar apoyo en la búsqueda. Los números a los que se puede contactar son:

❎ Fundación Abad

Teléfono: 0414 491 98 41

Instagram: @fundaabad

❎ Fundación Amigos Caninos

Teléfono: 0424 313 66 91

Instagram: @fundacanimcy

❎ Ángeles Peludos

Teléfono: 0424 307 30 32

Instagram: @angelespeludospyc

La doctora Rivero recordó que es necesario incluir una foto y el número telefónico del dueño o familiares junto con el anuncio de extravío.

Qué hacer si encuentras a una mascota en la calle

En el caso de toparse con una mascota o un animal solo en la vía pública, no es recomendable ignorarlo, pues es posible que alguna familia lo esté buscando, indican rescatistas.

«Es fundamental publicar. Que la gente no le pase por el lado al animal sin tomarle ni una foto. No importa si no te lo puedes llevar contigo: una foto vale mucho. A través de eso se puede hacer bastante y se han rescatado muchos», dijo María Rivero.

Exhortó a que las personas que tengan la capacidad de hacerlo recojan al perro o gato, ya sea para prestarle resguardo temporal o acercarlo a algunas de las fundaciones, que se mantienen trabajando en El Castaño.

#SeBusca RT @leonorgedeon: SE BUSCA. BRAULIO. EL CASTAÑO.YA TIENE MADRINA Y RESGUARDO EN CASO DE SER UBICADO. pic.twitter.com/AFeo2tyhku — PerroUsuario Wof '•' (@PerroUsuario) October 19, 2022

Proteccionistas como Sunny Álvarez han rescatado algunos animales en Palmarito. Para ella también resulta importante publicar que una mascota ha sido hallada.

«Esta mañana llegó un camión de la Guardia Nacional y dejaron una perrita debajo de la Pasarela del Toro. No la dejé en la calle, me la llevé a mi casa. Vi un aviso de que estaba perdida y llamé al número, efectivamente me respondió la dueña de la perrita. La señora me dijo que perdió su casa y que no la puede tener y la perrita se quedó conmigo. Yo le voy a dar resguardo», indicó Álvarez a Efecto Cocuyo.

Apuntó que otros animales rescatados están siendo llevados a instalaciones de las Facultad de Ciencias Veterinarias, para que rescatistas los devuelvan a sus dueño o les encuentren un nuevo hogar en caso de que no aparezca alguien que los reclame.

Qué se debe evitar

Álvarez recordó que se debe estar atento a quién se le entrega a las mascota. Los que solicitan al animal tienen que demostrar en primera instancia que son los dueños verdaderos, para evitar casos de comercio ilegal.

«Muchos de los perros que están en El Castaño son perros de raza. Por eso hay que dejar constancia de la entrega con una foto», explicó.

Así mismo, comentó que hay algunas señales que pueden indicar si las personas conocen en realidad al perro o gato extraviado.

«Si no tiene placa, que te muestren fotos. Si tú eres dueño de un perro, debes tener fotos con él. Que lo llamen, se acerquen y ver la reacción del animal con la persona. Si no le presta atención o se aleja, no es de esa persona. No hay que dárselo», aclaró.

Fundaciones y clínicas veterinarias aseguran que continuarán prestando apoyo durante los próximos días en zonas de El Castaño, para esterilizar y atender a los animales afectados por el desbordamiento.